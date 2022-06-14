Родной город шоумена и актера Андрея Беднякова оккупировали россияне. Вместо того чтобы дать возможность мирным жителям на нормальную жизнь, они порочат стелу на въезде, уничтожая все украинское.

В инстаграме ведущий еще раз отреагировал на цинизм россиян. В этот раз оригинально дал понять, что Мариуполь – это Украина.

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Не Мариуполь, а Маріуполь: Бедняков показал ролик в стиле заставки голливудской компании Pixar

В ролике Андрея Беднякова знаменитая лампа из заставки голливудской компании Pixar прыгает на букву "и" и попирает ее. Ведущий оригинально дал понять, что в слове "Маріуполь" нет места для русского "и" вместо украинского "i".

И только да! Сколько бы вам там пеной не плевались,

– написал Бедняков.

Реакция сети

В комментариях украинцы не сдерживают эмоций:

"Ждем возвращения, надеюсь многие потом присоединятся помочь с восстановлением нашего морского города"

"Однозначно! Как и Ізюм, Донецьк, Луганськ, КрИм, Херсон и МелІтополь"

"Кайф!"

МарІуполь – это Украина!

"Сколько бы ни рисовали в триколор наши буквы..."

"Гениально!"

"Да и будет всегда!"

"Только так!"

"Все будет Украина"

"Крутяк! Это лучшее видео, которое я видела за последнее время!"

"Наш родной город, как же мы все скучаем"

"Какое видео! Такое коротенькое, а такое содержание!"

"Наш украинский МарІуполь! Наши смелые люди, которые в нем жили!"

Напомним, еще в мае ведущий полностью перешел на украинский язык, несмотря на то, что всю жизнь до войны общался на русском. "Отныне инстаграм этого парня будет украинским. Потому что ему так хочется", – писал Бедняков.

Уже летом актер показал жуткие кадры из родного Мариуполя. На фото, которыми он поделился со своими подписчиками, изображены люди, вынужденные выживать в оккупации. Мариупольцам приходится готовить еду на кострах, жить среди завалов и руин и экономить воду. Андрей Бедняков прокомментировал: "Жизнь налаживается", – говорили они. – оккупированный Мариуполь. Наши дни. Нет слов…".

Сегодня Бедняков продолжает показывать то, что происходит в городе его детства. Ведущий также отреагировал на испорченную стелу на въезде в Мариуполь. По его словам, сколько краски россияне не использовали, они никогда не смогут уничтожить сине-желтые цвета.

Мариуполь – это Украина, грамотеи. Они даже сняли год основания. Чтобы мы не помнили нашу историю. Ведь история "должна быть" только их. Учителя хр*новые,

– написал он.

Ранее на своей странице в инстаграме с 1,8-миллионной аудиторией он показывал горы мусора на улицах оккупированного города, который россияне довели до полной гуманитарной и экологической катастрофы – кучи пластика, коробок, мешков и другого хлама, который лежит под палящим солнцем. А также то, как по городу возят машину с телевизором, с которого вещают пропагандистские федеральные каналы – обещают "день победы" и запуск рубля.