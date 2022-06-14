В інстаграмі ведучий вкотре відреагував на цинізм росіян. Цього разу оригінально дав зрозуміти, що Маріуполь – це Україна.

Читайте також Гідні українські серіали, які є сенс переглянути кожному українцю

Не Мариуполь, а Маріуполь: Бєдняков показав ролик у стилі заставки голлівудської компанії Pixar

У ролику Андрія Бєднякова знаменита лампа із заставки голлівудської компанії Pixar стрибає на літеру "и" і топче її. Ведучий оригінально дав зрозуміти, що у слові "Маріуполь" немає місця для російської "и" замість української "і".

І тільки так! Скільки б вам там піною не плювалися,

– написав Бєдняков.

Реакція мережі

У коментарях українці не стримують емоцій:

"Чекаємо на повернення, сподіваюсь багато людей потім приєднаються допомогти з відновленням нашого морського міста";

"Однозначно! Як і Ізюм, Донецьк, Луганськ, КрИм, Херсон і МелІтополь";

"Кайф!";

Маріуполь – це Україна!;

"Скільки б не малювали в триколор наші букви...";

"Геніально!";

"Так і буде завжди!";

"Тільки так!";

"Все буде Україна";

"Крутяк! Це найкраще відео яке я бачила за останній час!";

"Наше рідне місто, як же ми всі сумуємо";

"Яке відео! Таке коротеньке, а такий зміст!";

"Наш український МарІуполь! Наші сміливі люди, які в ньому жили!".

Нагадаємо, ще у травні ведучий повністю перейшов на українську мову, попри те, що все життя до війни спілкувався російською. "Відтепер інстаграм цього хлопця буде українською. Бо йому так хочеться", – писав Бєдняков.

Вже влітку актор показав моторошні кадри з рідного Маріуполя. На фото, якими він поділився зі своїми підписниками, зображені люди, які змушені виживати в окупації. Маріупольцям доводиться готувати їжу на вогнищах, жити серед завалів та руїн й економити воду. Андрій Бєдняков прокоментував: "Життя налагоджується", – казали вони. – Окупований Маріуполь. Наші дні. Нема слів…".

Сьогодні Бєдняков продовжує показувати те, що коїться в місті його дитинства. Ведучий також відреагував на зіпсовану стелу на в'їзді у Маріуполь. За його словами, скільки фарби росіяни б не використали, вони ніколи не зможуть знищити синьо-жовті кольори.

Маріуполь – це Україна, граматєі. Вони навіть зняли рік заснування. Щоб ми не пам'ятали нашу історію. Адже історія "має бути" лише їхня. Вчителі хр*нові,

– написав він.

Раніше на своїй сторінці в інстаграмі з 1,8-мільйонною аудиторією він показував гори сміття на вулицях окупованого міста, яке росіяни довели до повної гуманітарної та екологічної катастрофи, – купи пластику, коробок, мішків та іншого мотлоху, який лежить під палючим сонцем. А також те, як містом возять машину з телевізором, з якого віщають пропагандистські федеральні канали – обіцяють "день перемоги" і запуск рубля.