Не сомневаюсь, Украина победит, – Шон Пен

Известный американский режиссер Шон Пен сказал, что верит в победу Украины в этой войне. Он подчеркнул, что не сомневается в этом.

Сейчас он находится в Польше, однако в момент вторжения России он работал над документальной лентой в Украине. Режиссер об этом общался с журналистами в конце 26 марта.

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"Будет вопрос, где мы были"

Представитель киноиндустрии своими глазами увидел, как "русский мир" стучится в дверь ракетами. Однако в этот момент он увидел невероятное желание бороться за собственную свободу. Он это назвал "чрезвычайным мужеством и объединением"

У меня нет сомнений, что Украина победит в этой борьбе. И тогда будет вопрос, где мы были, когда они это сделали,

– заметил режиссер.

Также он говорил и о президенте Украины Владимире Зеленском, с которым он встречался. Пен отметил, что ни один человек не знает, что он рожден именно для такого момента, пока он не придет.

Общение Шона Пена с журналистом CNN: смотрите видео

Кроме того, Шон Пен заявил, что надеется на упоминание войны во время вручения премии "Оскар". Мол, академия кинематографических искусств и наук могла бы позволить Зеленскому выступить с помощью видеосвязи.

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