Помните, украинские военные дают достойный отпор врагу. Сознательные же мировые знаменитости продолжают публично поддерживать Украину не только словами или финансово, сообщает 24 канал.

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Киану Ривз поддержал украинцев с плакатом "Все будет Украина"

Это фото появилось в украинских соцсетях. Неизвестно, кто стоит рядом с актером, но можем подозревать, что это его поклонницы.


Киану Ривз поддержал украинцев / Фото из соцсетей

Реакция сети

  • "Неужели его можно любить еще больше?";
  • "Бозе... потеплело на сердце. Все красавчики на стороне света – Киану, Лето, Рейнольдс, Блум";
  • "Спасибо, поднимается настроение";
  • "Джона Вика нам сейчас не помешало бы";
  • "Все, на нашей стороне Избранный".

Мировые знаменитости, которые уже поддержали Украину

  • Шеннен Доэрти, американская актриса, призвала мировых звезд не умалчивать войну России с Украиной;
  • Флоренс Пью, ярко сыгравшая в "Черной вдове", призвала финансово поддерживать Украину;
  • Дэвид Линч, американский режиссер, обратившийся к путину: "Что посеешь, то и пожнешь";
  • Авторы "Симпсонов" опубликовали фото, где любимые персонажи Гомер, Мардж, Барт, Лиса и Мэгги держат украинский флаг;
  • Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли, американские актеры, собирают средства для украинских беженцев;
  • Ивонн Страховский, актриса "Рассказа служанки", вышла на митинг в Торонто.
  • Рейчел Броснаген, звезда сериала "Удивительная миссис Мейзел", призвала своих фанатов пожертвовать средства для беженцев из Украины;
  • Марк Хэммилл, джедай Люк Скайуокер, опубликовал видео, в котором украинский хор в Нью-Йорке исполняет духовный гимн "Боже, великий, единственный";
  • Звезда Терминатора Роберт Патрик поддержал Украину и сравнил монгольскую орду с россиянами;
  • Алек Болдвин, от выстрела которого в октябре погибла оператор из Украины, поддержал украинцев в войне против России. Сделал он это необычным способом, пообедав в украинском ресторане Veselka в Нью-Йорке;
  • Американская актриса украинского происхождения Мила Кунис и ее супруг Эштон Кутчер собрали уже 35 миллионов долларов для Украины. Они поблагодарили всех, кто приобщился к пожертвованию, и решили продлить сбор до 40 миллионов. Позже их лично поблагодарил Владимир Зеленский.
  • Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Эндрю Гарфилд, Майкл Дуглас, Леди Гага, Элтон Джон... и многие другие.