Помните, украинские военные дают достойный отпор врагу. Сознательные же мировые знаменитости продолжают публично поддерживать Украину не только словами или финансово, сообщает 24 канал.

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Киану Ривз поддержал украинцев с плакатом "Все будет Украина"

Это фото появилось в украинских соцсетях. Неизвестно, кто стоит рядом с актером, но можем подозревать, что это его поклонницы.



Киану Ривз поддержал украинцев / Фото из соцсетей

Реакция сети

"Неужели его можно любить еще больше?";

"Бозе... потеплело на сердце. Все красавчики на стороне света – Киану, Лето, Рейнольдс, Блум";

"Спасибо, поднимается настроение";

"Джона Вика нам сейчас не помешало бы";

"Все, на нашей стороне Избранный".

Мировые знаменитости, которые уже поддержали Украину