Пам’ятаймо, українські військові дають гідну відсіч ворогові. А свідомі світові знаменитості продовжують публічно підтримувати Україну не лише словами чи фінансово, повідомляє 24 канал.

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Кіану Рівз підтримав українців з плакатом "Все буде Україна"

Це фото з’явилося в українських соцмережах, невідомо, хто стоїть поряд з актором, але може підозрювати, що це його шанувальниці.



Кіану Рівз підтримав українців / Фото з соцмереж

Реакція мережі

"Невже його можна любити ще більше?";

"Бозє... аж потепліло на серці. Усі красунчики на стороні світла – Кіану, Лето, Рейнольдс, Блум";

"Дякуємо, підіймається настрій";

"Джона Віка нам зараз не завадило б";

"Все, на нашій стороні Обраний".

Світові знаменитості, які вже підтримали Україну