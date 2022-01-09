В фильмах режиссера встречаются популярные в кинематографе образные обращения к воспоминаниям и своеобразные музыкальные стоп-кадры, в которых происходит изменение функций отдельных элементов. Поэтому в одном кадре можем наблюдать одновременно разные смыслы, которые хочет передать режиссер.

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В июне Довженко-Центр обнародовал рейтинг украинских кинофильмов по версии критиков. "Тени забытых предков" Сергея Параджанова, снятый по одноименной повести Михаила Коцюбинского, занял однозначное и безоговорочное первое место в рейтинге. Над фильмом работали три художника украинской культуры: режиссер Параджанов, актер и в будущем режиссер Иван Миколайчук. Третьим стал Мирослав Скорик, написавший уникальную музыку к киноленте.

О том, как снимали легендарный фильм, почему его не дублировали на русском и как презентация ленты переросла в политическую манифестацию – смотрите в программе 24 канала "Вспомнить все".

"Тени забытых предков": смотрите видео 24 канала

Самые знаковые фильмы Сергея Параджанова, кроме "Теней забытых предков"

Ашик-Кериб, 1988 год

Фильм создан по мотивам одноименной поэмы Михаила Лермонтова и посвящен памяти российского режиссера Андрея Тарковского. По сюжету, бедняк Ашик-Кериб играет на свадьбах и других праздниках. Ему нравится дочь богача Магуль-Мегери. Ашик-Кериб клянется странствовать семь лет и стать богатым или умереть. Однако, соперник крадет его одежду и другие персонажи произведения думают, что он умер. Но Ашик-Кериб попал к султану и пел ему. Зато султану так понравилось его пение, что он решил одарить его золотом. Семь лет он живет в достатке и почти забывает свою невесту…

"Ашик-Кериб": смотрите видео онлайн

Цвет граната, 1968 год

Это поэтическая кинопритча о средневековом армянском поэте Саят-Нова, который творил на грузинском, армянском и азербайджанском языках. Фильм разделен на несколько новелл и в каждой с той или иной стороны показана жизнь поэта и его мировоззрение. Зрителям предлагают истории любви главного героя через призму его восприятия религиозных и социальных проблем того времени.

Фильм захватывает музыкальным сопровождением и уникальными эстетическими кадрами, которые полны метафорами. Важно знать, что фильм вышел в прокат не в авторской версии, претерпев обработку и монтирование.

"Цвет граната": смотрите видео онлайн

Киевские фрески, 1966 год

Это незавершенная работа режиссера по сценарию Павла Загребельного, является аллегорией на тему последствий войны. Фильм скорее короткометражный. Ведь после отснятых кинопроб дирекция киностудии приняла решение прекратить съемки "в целом импрессионистского фильма, пронизанного идеей пацифизма".

От картины остались 15-минутные кинопробы, которые сохранились благодаря хитрости оператора Александра Антипенко – он выдал их за свою дипломную работу.

"Киевские фрески": смотрите видео онлайн

Легенда о Сурамской крепости, 1984 год

Это один из последних фильмов Параджанова, который Сергей Параджанов снял после почти 15-летнего перерыва. Здесь нет сюжета как такового, события происходят в эпохе Средневековья, в Грузии, и полны символами. Все предметы, показанные на видеокадрах, имеют сакральный смысл. Поэтому картина "Легенда о Сурамской крепости" поражает своей философией и визуалом.

Интересно, что лента посвящена грузинским воинам, отдавшим жизнь за Родину. За основу режиссер взял старинную легенду о становлении крепости, которая защищала страну от нападения иноземных поработителей.

"Легенда о Сурамской крепости": смотрите видео онлайн

Украинская рапсодия, 1961 год

В центре событий этого фильма – раненый Антон во время войны попал в плен. Позже в город ворвались американские войска, но Антону нельзя было выезжать до определения всех деталей его пребывания в плену.

Интересно, что в "Украинской рапсодии" снялись известные украинские актеры: Наталья Ужвий и Юрий Гуляев. Фантастическую музыку к фильму написал Платон Майборода.

"Украинская рапсодия": смотрите видео онлайн

Андриеш, 1954 год

Эту детскую сказку Сергей Параджанов снял вместе с Яковом Базеляном на Киевской киностудии им. Довженко. В картине речь идет о юном пастухе, которого зовут Андриеш. Он мечтал стать витязем. А еще о борьбе со злым волшебником черным вихрем, ненавидящим все живое.

Этот фильм – одна из ранних работ Параджанова, в которой можно увидеть тот невероятный поэтический киноязык художника.

"Андриеш": смотрите фильм онлайн