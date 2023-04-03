С Кондратюком и Тоней Матвиенко на открытии: в Киеве началась "Неделя австрийского кино"

В столичном кинотеатре "Октябрь" состоялось торжественное открытие 11-й "Недели австрийского кино". В начале кинофестиваля зрители просмотрели кинокомедию "Риски и побочные эффекты" Михаэля Крайсля.

На премьерный показ пришли звезды и известные культурные деятели, в частности Игорь Кондратюк, София Егорова, Олег Борщевский, Евгения Кулеба, Тоня Матвиенко, Вячеслав Соломко, Людмила Пышная, Ирина Данилевская, а также послы стран Финляндии и Кипра. Об этом 24 Канале сообщила компания Master Management 360.

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В Киеве началась "Неделя австрийского кино"

"Неделя австрийского кино" состоялась при поддержке посольства Республики Австрии и генерального партнера – австрийской сети АЗС. Холл кинотеатра был украшен огромным красно-белым флагом Австрии, поражавшим гостей своими масштабами. Перед началом показа, Посол Республики Австрия в Украине обратился к гостям кинофестиваля с речью, в которой призвал к поддержке Украины.

Украинцы – это борцы за свободу, поражающие весь мир смелостью и трудолюбием. Республика Австрия и ее народ поддерживают стремление Украины защищать европейские ценности в этой несправедливой войне, которую развязала Россия. Мы солидарны с Украиной и решительно стоим бок о бок с ней,

– сказал доктор Арад Бенке, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Австрии в Украине.

"Так же австрийская культура должна поддержать волю украинцев к нормальной жизни, несмотря на эти сложные времена. Мы надеемся, что восстановление Недели австрийского кино в Киеве станет достойным символом поддержки украинской несокрушимости", – дополнил он.

"Неделя австрийского кино" проходит в Украине каждый год на протяжении 10 лет. Исключением стал только 2022 год, когда фестиваль был вынужден приостановить свою работу из-за агрессии России.

Мероприятие получило дополнительный толчок благодаря Amic Energy, который является генеральным партнером фестиваля и обещал удвоить все средства от продажи билетов. Деньги будут перечислены на специальный счет для поддержки Вооруженных сил Украины, созданный Национальным банком Украины.

Тоня Матвиенко на открытии "Недели австрийского кино" / Master Management 360

"Этот фестиваль является свидетельством сильных и длительных отношений между Австрией и Украиной, – подчеркнул Гюнтер Майер, директор европейской сети АЗС. – Эти отношения стали еще более крепкими в условиях неурядиц. Как партнер этого фестиваля, гордимся поддержкой украинского народа, и обязаны инвестировать в будущее Украины. Мы убеждены, что самым большим богатством Украины являются ее люди, и мы будем продолжать сотрудничать с правительством, предпринимателями и общественностью, чтобы построить процветающую страну".

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Фестиваль "Неделя австрийского кино" продлится в киевском кинотеатре "Октябрь" до 5 апреля 2023 года. Каждый день на протяжении "Недели австрийского кино" у зрителей будет возможность наслаждаться самыми яркими и известными австрийскими фильмами последних лет, к которым относятся:

комедийный фильм "Риски и побочные эффекты",

биографическая драма "Альма и Оскар",

документальный фильм "Не на своем месте",

комедия "Римини"

детский фильм "Францовые истории", ставший нововведением на этом годовом фестивале.

После окончания фестиваля активисты и руководители киноклубов Украины смогут бесплатно организовывать показы фильмов в своем городе в рамках проекта "Киноклуб. Всеукраинская сеть".



Тоня Матвиенко и Вячеслав Соломко на открытии "Недели австрийского кино" / Master Management 360