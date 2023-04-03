На прем'єрний показ завітали зірки та відомі культурні діячі, зокрема Ігор Кондратюк, Софія Єгорова, Олег Борщевський, Євгенія Кулеба, Тоня Матвієнко, В'ячеслав Соломка, Людмила Пишна, Ірина Данілевська, а також посли країн Фінляндії та Кіпру, та інші гості. Про це 24 Каналу повідомила компанія Master Management 360.

Дивіться також Трагічна звістка: помер український актор Євген Бубер

У Києві розпочався "Тиждень австрійського кіно"

"Тижня австрійського кіно" відбувся за підтримки посольства Республіки Австрії та генерального партнера – австрійської мережі АЗС. Хол кінотеатру було прикрашено величезним червоно-білим прапором Австрії, що вражав гостей своїми масштабами. Перед початком показу Посол Республіки Австрія в Україні звернувся до гостей кінофестивалю з промовою, у якій закликав до підтримки України.

Українці – це борці за свободу, які вражають весь світ сміливістю та працьовитістю. Республіка Австрія та її народ підтримують прагнення України захищати європейські цінності у цій несправедливій війні, яку розв’язала Росія. Ми солідарні з Україною та рішуче стоїмо пліч-о-пліч з нею,

– сказав доктор Арад Бенкьо, Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Австрії в Україні.

"Так само австрійська культура має підтримати волю українців до нормального життя попри ці складні часи. Ми сподіваємося, що відновлення Тижня австрійського кіно в Києві стане гідним символом підтримки української незламності", – доповнив він.

"Тиждень австрійського кіно" відбувається в Україні кожного року упродовж 10 років. Винятком став лише 2022 рік, коли фестиваль був змушений призупинити свою роботу через агресію Росії.

Захід отримав додатковий поштовх завдяки Amic Energy, який є генеральним партнером фестивалю та обіцяв подвоїти всі кошти від продажу квитків. Гроші будуть перераховані на спеціальний рахунок для підтримки Збройних Сил України, створений Національним банком України.

Тоня Матвієнко на відкритті "Тижня австрійського кіно" / Master Management 360

"Цей фестиваль є свідченням сильних і тривалих відносин між Австрією та Україною, – наголосив Гюнтер Маєр, директор європейської мережі АЗС. – Ці відносини стали ще міцнішими в умовах негараздів. Як партнер цього фестивалю, пишаємося підтримкою українського народу, і зобов’язані інвестувати в майбутнє України. Ми переконані, що найбільшим багатством України є її люди, і ми будемо продовжувати співпрацювати з урядом, підприємцями та громадськістю, щоб побудувати процвітаючу країну".

Не пропустіть 5 містичних фільмів жахів, які варто переглянути

Фестиваль "Тиждень австрійського кіно" триватиме в київському кінотеатрі "Жовтень" до 5 квітня 2023 року. Кожен день упродовж "Тижня австрійського кіно" у глядачів буде можливість насолоджуватися найяскравішими та найвідомішими австрійськими фільмами останніх років, до яких належать:

комедійний фільм "Ризики й побічні ефекти",

біографічна драма "Альма й Оскар",

документальний фільм "Не на своєму місці",

комедія "Ріміні"

дитячий фільм "Францові історії", що став нововведенням на цьому річному фестивалі.

Після закінчення фестивалю активісти та керівники кіноклубів України матимуть змогу безплатно організовувати покази фільмів у своєму місті в рамках проєкту "Кіноклуб. Всеукраїнська мережа".



Тоня Матвієнко та Вячеслав Соломка на відкритті "Тижня австрійського кіно" / Master Management 360