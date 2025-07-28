Их стоит посмотреть: 4 недооцененных фильма, которые вы могли пропустить

В современном мире ежегодно выходит тысячи фильмов – это огромное количество историй, которые невозможно пересмотреть полностью. На большой экран в основном выходят высокобюджетные ленты, а те, которые получили меньше финансирования или внимания от прессы, часто проходят мимо внимания киноманов.

Многие из этих фильмов чрезвычайно недооценены. Их не видели многие зрители и они не получили того внимания, которого заслуживают, пишет Кино 24.

К слову 5 увлекательных украинских фильмов, которые обязательно стоит посмотреть этим летом

"Лок" (2013)

Жанр: триллер, драма

В центре сюжета – образцовый семьянин и руководитель строительных работ одной из фирм Англии. Он готовится к началу масштабного проекта в Европе. И вдруг получает телефонный звонок, что может перевернуть всю его жизнь. Его коллега Бетан рожает на два месяца раньше срока. Он решает ехать на роды, потому что впереди – появление на свет его внебрачного сына.

В этом фильме Том Харди почти весь фильм проводит в авто. И ему удается держать зрителей в напряжении от начала до конца.

"Лок": смотрите трейлер онлайн

"Рэйчел выходит замуж" (2008)

Жанр: драма, мелодрама

После лечения в клинике молодая девушка Ким, которая имеет проблемы с наркотиками, возвращается в родной город. Через несколько дней состоится свадьба ее сестры Рэйчел, но девушка знает, что все внимание будет приковано именно к ней. Но и старшей сестре нелегко принять возвращение Ким. Очередные конфликты между ними проливают свет на другие проблемы семьи.

Это эмоциональный фильм о напряженных отношениях в семье с острыми подтекстами и болезненными моментами. За главную роль Энн Хэтэуэй была номинирована на Оскар.

"Рэйчел выходит замуж": смотрите трейлер онлайн

"Потерянные в Америке" (1985)

Жанр: комедия, приключения

50-летний маркетолог Дэвид и его жена Линда решают оставить рутинную жизнь и в доме на колесах поехать на запад в поисках приключений. Они сталкиваются с различными испытаниями и борются со своими внутренними демонами.

О ленте положительно отозвались критики после ее выхода, но она совсем не вызвала ожидаемого фурора. Это интересная сатира со смешными шутками и безупречной игрой актеров.

"Потерянные в Америке": смотрите трейлер онлайн

"Магазин "Империя" (1995)

Жанр: трагикомедия, драма, музыка

В фильме разворачивается несколько сюжетных линий: Лукас забирает всю выручку в кассе, Кори решает попрощаться с невинностью, Эй Джей хочет признаться ей в любви, Дебра постриглась наголо. Тем временем 15-летний бандит появляется в магазине, чтобы его ограбить. Все это происходит в один день. Со всем этим будет разбираться менеджер магазина – Джо.

Как и многие другие ленты, этот фильм после выхода вообще не оценили. Но впоследствии "Магазин "Империя" получил немало поклонников и положительных отзывов.

"Магазин "Империя": смотрите трейлер онлайн