На Кино 24 собрали украинские ленты, которые будут идеальным вариантом для просмотра летом. От роуд-муви до комедий – эти истории имеют особую атмосферу, что подарят хорошее настроение.

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"Тени забытых предков"

Лента рассказывает о враждебных гуцульских родах, где внезапно расцветает любовь. Между Иваном из рода Палийчуков и Маричкой Гутенюк возникают чувства, которые многим не нравится. Когда Иван едет на заработки, его любимая трагически погибает. Он пытается ее забыть, и это так просто не удается. Украинский культовый фильм – обязательный для просмотра этим летом.

"Тени забытых предков": смотрите трейлер онлайн

"Мои мысли тихие"

В центре сюжета – звукорежиссер Вадим, который мечтает о карьере в кино. Он получает такой шанс: для этого ему нужно записать голоса закарпатских животных, чтобы получить билет в желанную Канаду. Но все оказывается не так легко, потому что спутником для Вадима становится его мать.

"Мои мысли тихие": смотрите трейлер онлайн

"Люксембург, Люксембург"

События фильма происходят в 2018 году. Братья-близнецы после скитаний и ссор отправляются из Лубен в Люксембург, чтобы найти родного отца. Он покинул их еще в детстве. Непонятно, оправдает ли это путешествие надежды братьев.

"Люксембург, Люксембург": смотрите трейлер онлайн

"Мавка. Лесная песня"

Это волшебная история Мавки – души и хранительницы леса. Она работает над тем, чтобы сохранить баланс между волшебным и человеческим миром. Но встреча с парнем-музыкантом Лукашем меняет ее жизнь. У Мавки возникают чувства, ставящие ее перед выбором: или защищать лес, или отдаться любви.

"Мавка. Лесная песня": смотрите трейлер онлайн

"Под бескрайним небом"

Анимационный фильм Александры Джиганской рассказывает о ее летних каникулах у бабушки и дедушки в Одесской области. Это теплая история о прогулках босиком, отдых и сладкие арбузы. Режиссер исследовала свои воспоминания и почему они особенные.

"Под бескрайним небом": смотрите трейлер онлайн