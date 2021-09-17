Неожиданное появление Кейт Бланшет и Брэдли Купера в первом трейлере "Аллеи ужасов"

Вышел дебютный тизер-трейлер "Аллеи ужасов" Гильермо дель Торо. Тревожный психологический триллер расскажет зрителям о талантливом манипуляторе. Звездный состав фильма просто поражает – смотрите трейлер на Кино 24.

Что известно о фильме "Аллея ужасов"

Лента является адаптацией одноименного романа Уильяма Линдси Грешема. Премьера "Аллеи ужасов" состоится 17 декабря.

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Сюжет "Аллеи ужасов"

Сюжет фильма расскажет о мошеннике Стене Карлайле (Брэдли Купер). Он зарабатывает на жизнь, выступая фокусником-медиумом на уличных шоу. Соблазнившись деньгами, он втягивается в настоящее преступление – обещает богатым клиентам вызвать на связь их усопших родственников. Роль воскресшей дочери старика-миллионера Карлайл доверяет своей жене, которая оказывается слишком чувствительной и честной для такой авантюры.

В то же время амбициозный мошенник, который умеет, как никто, заговаривать зубы своим жертвам, сталкивается с доктором психиатрии, которая оказывается еще более опасным манипулятором, чем он сам.

Главные роли в фильме сыграли:

Брэдли Купер;

Кейт Бланшетт;

Тони Коллетт;

Уильям Дефо;

Руни Мара;

и Рон Перлман.

Тизер-трейлер фильма "Аллея ужасов": смотрите видео онлайн