Готовьте попкорн: 10 самых популярных фильмов на Netflix, которые больше всего полюбились украинцам

Стриминговая платформа Netflix обновила свой рейтинг самых популярных фильмов, которые влюбили в себя украинских зрителей. Если вы ищете идеальную ленту для просмотра вечером, то в этом списке точно есть из чего выбрать.

Абсолютно разножанровые киноистории, которые еще никого не оставили равнодушными. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на Netflix.

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"Нокаут"

В центре сюжета ленты – бывший боец MMA, который случайно убивает своего соперника на ринге. Теперь чувство вины просто не дает ему покоя.

Когда у мужчины появляется возможность все исправить, он ни на миг не колеблется. Он берет на себя ответственность, помогая вдове своего погибшего соперника найти их сына, который пропал без вести.

"Нокаут": смотрите онлайн трейлер фильма

"Капля"

Фильм "Капля", премьера которого состоялась 6 июня 2025 года, занял второе место в рейтинге на Netflix. Эта психологическая драма рассказывает историю матери, которая самостоятельно воспитывает ребенка и наталкивается на серьезные жизненные испытания. Ее борьба за жизнь и здоровье дочери на фоне постоянных финансовых трудностей подводит к моменту, когда женщина способна решиться на отчаянный шаг.

"Капля": смотрите онлайн трейлер фильма

"Отпуск вслепую"

В центре событий – амбициозная бизнес-леди из Киева, которую руководство ценит, а коллеги терпеть не могут. Чтобы хоть немного отдохнуть от требовательной шефини, команда отправляет ее в вынужденный отпуск – на вершины живописных Карпат. Впереди героиню ждут неожиданные приключения, забавные ситуации и новые знакомства, которые изменят ее взгляд на жизнь. Эта поездка станет переломным моментом, что перевернет судьбы всех участников истории.

"Отпуск вслепую": смотрите онлайн трейлер фильма

Среди самых популярных лент также:

"Собачки"

"Бабушки"

"Секреты домашних животных 2"

"Опустошение"

"Всемирная война Z"

"Титан: Катастрофа подводного аппарата OceanGate"

"Большая прогулка"

Готовьте попкорн и выбирайте фильм себе для просмотра уже этим вечером.

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