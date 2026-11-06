От Канн до "Оскара": как Netflix помог украинскому кино покорить мир

Украинское кино уже давно доказывает, что умеет удивлять мир не только громкими премьерами, но и международными наградами. И пока кто-то до сих пор убежден, что в Украине снимают только сериалы о любви и семейных ссорах, наши кинематографисты уверенно покоряют Канны, Венецию и Торонто.

Как сообщает 24 Канал, Украинская киноакадемия при поддержке Netflix подвела итоги пяти лет реализации программ по развитию отечественного кинематографа. 5 ноября участники и партнеры инициативы встретились в онлайн-формате, чтобы обсудить достижения украинского кино и его будущее.

Пять лет поддержки и международное признание



Фильм "Ты – космос" / Фото Госкино



С 2022 года к программам присоединились более 1 200 представителей креативной индустрии. За это время кинематографисты получили более 180 грантов, более 250 участников прошли специализированное обучение, а более 45 кинопроектов получили поддержку на развитие.

Результаты не заставили себя ждать: более 30 проектов были представлены на международных фестивалях, а 17 из них получили награды.

Среди наиболее заметных достижений:

"Следы" Алисы Коваленко и Марыси Никитюк – документальный фильм об украинках, переживших сексуальное насилие во время войны. Ленту представили на Берлинале и выбрали кандидатом от Украины на "Оскар-2027".

"Ты – космос" Павла Острикова – фантастическая лента, дебютировавшая на кинофестивале в Торонто и завоевавшая 10 наград премии "Золотая Дзига" в 2026 году.

"Песни медленно горящей земли" Ольги Журбы – документальный фильм, представленный на Венецианском кинофестивале.

"Милитантропос" Елизаветы Смит, Алины Горловой и Семена Мозгового – фильм, вошедший в программу "Двухнедельник режиссеров" Каннского кинофестиваля.

"Ной" Марыси Никитюк – проект, который после получения грантовой поддержки привлек дополнительное международное финансирование и был представлен на индустриальных площадках.

Во время встречи продюсеры Анна и Владимир Яценко подчеркнули, что в начале полномасштабного вторжения международная поддержка помогла украинским кинематографистам не прекращать работу.

По их словам, сегодня украинскому кино важно не только рассказывать миру о войне, но и показывать истории людей, их отношения и стремление жить, несмотря на обстоятельства.

В 2026 году Netflix и Украинская киноакадемия поддержали еще 15 авторских кинопроектов, выделив каждому по 15 тысяч долларов на разработку сценариев.

И если раньше международная поддержка помогала украинскому кино просто выстоять, то теперь она открывает путь к новым фильмам, фестивалям и мировой аудитории. И, похоже, наши режиссеры только разогреваются.

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