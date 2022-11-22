Во 2 сезоне "Викингов" Ярослав Мудрый стал "правителем Северной России": зрители раздражены

Netflix представил дату премьеры 2 сезона "Викингов: Вальгалла", а вместе с ней – новых героев. Причем сразу попал в скандал. Зрители в сети возмущаются, почему, например, новый персонаж князь Ярослав Мудрый вдруг стал в сериале "правителем Северной России".

Соответствующие сообщения с представлением новых персонажей появились на официальных аккаунтах "Викингов: Вальгалла" – в твиттере и фейсбуке. Некоторые из них просто сбили с толку сеть.

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Новые персонажи 2 сезона "Викингов: Вальгалла" не соответствуют действительности

Больше всего разгневал украинцев твит, в котором отмечено, что киевский князь из династии Рюриковичей Ярослав Мудрый является "королем" и "правителем Северной России". "Король Ярослав Мудрый, воинственный правитель Северной России, дядя Олафа и Гаральда", – говорится в сообщении.

Сразу же под ним опубликовали сообщение, в котором авторы сериала представляют другую героиню – Елену – дочь русского дворянина.

Как представили новых персонажей в сериале "Викинги: Вальгалла" 2 сезон / Скриншот твита

В комментариях неравнодушные поклонники первого сезона сериала и украинцы напомнили команде проекта, что в 21 веке существует Google и можно узнать, если память изменяет, кто есть кто. Один из комментаторов написал, что до 16 века России вообще не существовало, а была Московия.

"Что это за "Северная Россия"? Ты ел галлюциногены или смотрел российское телевидение? Это была Киевская Русь!";

Нет! Неверно. Это была не Россия. Это была Русь, которая в то время была Украиной. Киевская Русь! То не Россия. Он правил из Киева, а не из Москвы! Будьте точны и не распространяйте российскую пропаганду или историческую выдумку. Зрители имеют право знать правду";

"@NetflixValhalla, я знаю, вы слишком заняты для простой проверки фактов, так что сделаем это вместе. Ярослав был правителем Киевской Руси, правил в Киеве. Москвы, тем более России, в 11 веке не было!";

"Россияне воровали нашу историю так же, как сейчас воруют стиральные машины и холодильники в украинских домах. Почему вы им помогаете?"

"Пока Россия стирает Украину бомбами, вы стираете историческую точность";

"Россия была болотом, когда Русь-Украина уже существовала. Она до сих пор болото, кстати";

"Проверяйте факты перед съемкой. Это достаточно неприемлемая и неправильная формулировка. Ярослав – князь Киевской Руси, а Северной Руси не было вообще";

Netflix назвал Ярослава Мудрого правителем "Северной России". Не Киевской Руси, а России. Россия ведет войну за свое "право" на Украину, потому что считает, что Русь была Россией, являющейся исторической российской пропагандой и ложью. "Netflix работает на пропаганду".

Комментарии зрителей / Скрины из твиттера

Напомним, 2 сезон "Викингов: Вальгалла" выйдет 12 января 2023 года на Netflix.