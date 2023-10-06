Далее смотрите полный список фильмов и сериалов, выбираемых украинцами. Эти ленты вы точно сможете просмотреть на выходных вместе с родными.
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Самые популярные фильмы на Netflix
За период с 25 сентября по 1 октября в Украине чаще всего пересматривали американский уголовный триллер. "Рептилии" режиссера Гранта Сингера, премьера которого состоялась в 2023 году. По сюжету детектив пытается раскрыть правду по делу об убийстве молодого агента по недвижимости. Во время чего он рушит иллюзии в своей жизни.
"Рептилии": смотрите онлайн трейлер фильма
Также украинцы смотрят:
- "Забытая любовь", 2023 год;
- "Дети шпионов: Армагеддон", 2023 год;
- "Игры власти", 2009 год;
- "Эренгард: Искусство обольщения", 2023 год;
- "Максимальная нагрузка", 2023;
- "Талантливый мистер Рипли", 1999 год;
- "Нигде", 2023 год;
- "Щенячий патруль в кино", 2023 год;
- "Евротур", 2004 год.
Самые популярные фильмы на Netflix среди украинцев / Фото Netflix
Самые популярные сериалы на Netflix
Вторую неделю подряд рейтинг сериалов, которые чаще всего просматривают украинцы, возглавляет 4 сезон "Сексуального образования", премьера которого прошла 21 сентября. В заключительном сезоне школа Мурдейл закрыта, Мэйв находится в США, а Отис ищет свое место в школе Кавендиш. Но оказывается, что там он не единственный секс-терапевт.
"Сексуальное образование" 4 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала
Также украинцы смотрят:
- "Любое дитя", минисериал;
- "Сексуальное образование", 1 сезон;
- ONE PIECE, 1 сезон;
- "Сексуальное образование", 3 сезон;
- "Сексуальное образование", 2 сезон;
- "Кто такая Эрин Картер?", минисериал;
- "Люпен", 1 часть;
- "Люпен", 2 часть;
- "Женщина в доме напротив девушки в окне".
Самые популярные сериалы на Netflix среди украинцев / Фото Netflix