Далі дивіться повний список фільмів і серіалів, які обирають українці. Ці стрічки ви точно зможете переглянути на вихідних разом з рідними.
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Найпопулярніші фільми на Netflix
За період з 25 вересня по 1 жовтня в Україні найчастіше переглядали американський кримінальний трилер "Плазуни" режисера Гранта Сінгера, прем'єра якого відбулася у 2023 році. За сюжетом, детектив намагається розкрити правду у справі про вбивство молодого агента з нерухомості. Під час чого він руйнує ілюзії у власному житті.
"Плазуни": дивіться онлайн трейлер фільму
Також українці дивляться:
- "Забуте кохання", 2023 рік;
- "Діти шпигунів: Армагедон", 2023 рік;
- "Ігри влади", 2009 рік;
- "Еренгард: Мистецтво зваблення", 2023 рік;
- "Максимальне навантаження", 2023 рік;
- "Талановитий містер Ріплі", 1999 рік;
- "Ніде", 2023 рік;
- "Щенячий патруль у кіно", 2023 рік;
- "Євротур", 2004 рік.
Найпопулярніші фільми на Netflix серед українців / Фото Netflix
Найпопулярніші серіали на Netflix
Другий тиждень поспіль рейтинг серіалів, які найчастіше переглядають українці, очолює 4 сезон "Сексуальної освіти", прем'єра якого відбулася 21 вересня. У завершальному сезоні школа Мурдейл закрита, Мейв перебуває в США, а Отіс шукає своє місце в школі Кавендіш. Та виявляється, що там він не єдиний секс-терапевт.
"Сексуальна освіта" 4 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу
Також українці дивляться:
- "Любе дитя", мінісеріал;
- "Сексуальна освіта", 1 сезон;
- ONE PIECE, 1 сезон;
- "Сексуальна освіта", 3 сезон;
- "Сексуальна освіта", 2 сезон;
- "Хто така Ерін Картер?", мінісеріал;
- "Люпен", 1 частина;
- "Люпен", 2 частина;
- "Жінка в домі навпроти дівчини у вікні".
Найпопулярніші серіали на Netflix серед українців / Фото Netflix