Далі дивіться повний список фільмів і серіалів, які обирають українці. Ці стрічки ви точно зможете переглянути на вихідних разом з рідними.

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Найпопулярніші фільми на Netflix

За період з 25 вересня по 1 жовтня в Україні найчастіше переглядали американський кримінальний трилер "Плазуни" режисера Гранта Сінгера, прем'єра якого відбулася у 2023 році. За сюжетом, детектив намагається розкрити правду у справі про вбивство молодого агента з нерухомості. Під час чого він руйнує ілюзії у власному житті.

"Плазуни": дивіться онлайн трейлер фільму

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Також українці дивляться:

"Забуте кохання", 2023 рік;

"Діти шпигунів: Армагедон", 2023 рік;

"Ігри влади", 2009 рік;

"Еренгард: Мистецтво зваблення", 2023 рік;

"Максимальне навантаження", 2023 рік;

"Талановитий містер Ріплі", 1999 рік;

"Ніде", 2023 рік;

"Щенячий патруль у кіно", 2023 рік;

"Євротур", 2004 рік.



Найпопулярніші фільми на Netflix серед українців / Фото Netflix

Найпопулярніші серіали на Netflix

Другий тиждень поспіль рейтинг серіалів, які найчастіше переглядають українці, очолює 4 сезон "Сексуальної освіти", прем'єра якого відбулася 21 вересня. У завершальному сезоні школа Мурдейл закрита, Мейв перебуває в США, а Отіс шукає своє місце в школі Кавендіш. Та виявляється, що там він не єдиний секс-терапевт.

"Сексуальна освіта" 4 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

Також українці дивляться:

"Любе дитя", мінісеріал;

"Сексуальна освіта", 1 сезон;

ONE PIECE, 1 сезон;

"Сексуальна освіта", 3 сезон;

"Сексуальна освіта", 2 сезон;

"Хто така Ерін Картер?", мінісеріал;

"Люпен", 1 частина;

"Люпен", 2 частина;

"Жінка в домі навпроти дівчини у вікні".



Найпопулярніші серіали на Netflix серед українців / Фото Netflix