Дальше – будет: Netflix заявил о продолжении "Игры в кальмара: Испытания" на второй сезон

Netflix решил сообщить о продолжении "Игры в кальмара: Испытания" на второй сезон в преддверии завершения первой части реалити-шоу. Проект был создан по мотивам сериала "Игра в кальмара".

В рамках этого проекта реальные лица конкурируют за денежный приз в размере четырех с половиной миллионов долларов. Узнайте в материале, в чем суть шоу "Игра в кальмара: Испытания".

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Netflix объявил о том, что будет второй сезон "Игры в кальмара: Испытания"

Вице-президент Netflix по неигровым сериалам, Брэндон Ригг, выразил удовлетворение от возможности продлить франшизу.

В нашем решении дать зеленый свет второму сезону "Игры в кальмара: Испытание" не было никакого другого мнения. Мы очень рады продлить франшизу "Игры в кальмара" с нашей командой в Корее и продюсерами Studio Lambert и The Garden для этого эпического соревновательного сериала,

– сообщил вице-президент.

Шоу возглавило список самых популярных выпусков на Netflix при выходе, но позже утратило свою популярность. По данным Rotten Tomatoes, его рейтинг одобрения составляет всего 45% критиков и 83% зрителей.

"Игра в кальмара: Испытания": смотрите онлайн трейлер реалити-шоу

"Игра в кальмара: Испытания": в чем суть шоу

В "Игре в кальмара: Испытание" запланировано 10 испытаний. Участники из разных стран мира будут соперничать за чрезвычайный денежный приз в размере 4,56 миллиона долларов. В серии игр, многие из которых вдохновлены сериалом "Игра в кальмара", участники покажут, как далеко они готовы пойти ради денег. Они будут конкурировать за приз, строя альянсы и разрабатывая стратегии в игре на выживание.

Премьера "Игры в кальмара: Испытания" прошла на стриминге 22 ноября, и вскоре мы узнаем, кто станет победителем.

"Игра в кальмара: Испытания": смотрите онлайн трейлер финала реалити-шоу