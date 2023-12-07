В рамках цього проєкту реальні особи конкурують за грошовий приз у розмірі чотири з половиною мільйони доларів. Дізнайтесь у матеріалі, у чому суть шоу "Гра в кальмара: Випробування".

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Netflix оголосив про те, що буде другий сезон "Гри в кальмара: Випробування"

Віцепрезидент Netflix з неігрових серіалів, Брендон Рігг, висловив задоволення від можливості продовжити франшизу.

У нашому рішенні дати зелене світло другому сезону "Гри в кальмара: Випробування" не було жодної іншої думки. Ми дуже раді продовжити франшизу "Гри в кальмара" з нашою командою в Кореї та продюсерами Studio Lambert і The Garden для цього епічного змагального серіалу,

– повідомив віцепрезидент.

Шоу очолило список найпопулярніших випусків на Netflix при виході, але пізніше втратило свою популярність. За даними Rotten Tomatoes, його рейтинг схвалення становить лише 45% від критиків та 83% від глядачів.

"Гра в кальмара: Випробування": дивіться онлайн трейлер реаліті-шоу

"Гра в кальмара: Випробування": у чому суть шоу

У "Грі в кальмара: Випробування" заплановано 10 випробувань. Учасники із різних країн світу будуть змагатися за надзвичайний грошовий приз у розмірі 4,56 мільйона доларів. У серії ігор, багато з яких надхненні серіалом "Гра в кальмара", учасники покажуть, наскільки далеко вони готові піти заради грошей. Вони будуть конкурувати за приз, будуючи альянси та розробляючи стратегії в грі на виживання.

Прем'єра "Гри в кальмара: Випробування" відбулася на стримінгу 22 листопада, і невдовзі ми дізнаємось, хто стане переможцем.

"Гра в кальмара: Випробування": дивіться онлайн трейлер фіналу реаліті-шоу