Александр Ткаченко дополнил, что Netflix услышал обеспокоенных украинских зрителей в связи с карикатурным и оскорбительным изображением украинки в сериале "Эмили в Париже". Договорились, что в 2022 году будут избегать подобных случаев.

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Такая активная общественная позиция точно поспособствует тому, чтобы при дальнейшем показе персонажей украинской национальности в будущих съемках Netflix учтут отношение украинцев,

– поделился Ткаченко.

Ранее мы писали о том, что министр культуры Александр Ткаченко, как и большинство украинцев, был возмущен после просмотра четвертой серии второго сезона "Эмили в Париже". В новых эпизодах появилась героиня из Киева по имени Петра. Она дерзкая, крадет вещи из магазина, выглядит неуклюже и боится депортации в Украину.

По словам Александра Ткаченко, с популяризацией нашей культуры европейцы и американцы должны были слышать о наших деятелях. Хотя бы и о дирижере Оксане Лынив, теннисистке Элине Светолиной, певице Джамале или дизайнере Вите Кин. "Придется продолжать бороться со стереотипами", – поделился Ткаченко.

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Что известно о сериале "Эмили в Париже"

Первый сезон сериала вышел в 2019 году. Комедийно-драматический сериал Netflix создал Даррен Стар, сценарист "Секса в большом городе". Он также и продюсер сериала.

Еще перед публикацией новости о продолжении на второй сезон, "Эмили в Париже" стала одним из самых популярных сериалов на Netflix.

Кроме того, сериал критиковали. В частности, многие французские критики говорили о том, что эта лента – стереотипное изображение французов. Даррен Стар проигнорировал эту критику и сказал, что он счастлив, что шоу смотрят.

В интервью изданию Vogue Лили Коллинз рассказала о своих ожиданиях от второго сезона. По сюжету Эмили проводит больше времени со своими коллегами в Savoir за пределами офиса и ближе знакомится с ними и своей подругой Минди. Французское произношение Эмили становится все лучше. Она и дальше профессионально развивается в своей компании как полезный и более позитивный сотрудник, хотя, конечно, все еще попадает в забавные ситуации.

О том, что в сериале снимется вроде бы приехавшая из Киева в Париж героиня – было неизвестно. Зрительница сериала, украинка Евгения Гаврилко, сейчас проживающая во Франции, увидев те фрагменты, сразу опубликовала в инстаграме возмутительный пост.

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