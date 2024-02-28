Кино станет дороже: Netflix поднимет цены в 2024 году

Эксперты из UBS Securities сообщили, что в 2024 году платформа Netflix планирует поднять цены. Компания пойдет на этот шаг для ускорения и роста доходов и прибыли.

Узнайте в материале, что говорят аналитики. А также о поднятии каких сумм на Netflix идет речь.

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Платформа Netflix изменит цены на подписки

По выводам аналитиков, благодаря повышению цен, рекламным инициативам и постоянному увеличению числа подписчиков, общий доход стримингового сервиса в 2024 году увеличится на 15%, по сравнению с 7% в 2023 году.

В октябре компания уже подняла цены на базовый план подписки с 9,99 до 11,99 доллара в США, Великобритании и Франции. Компания отметила, что планировала поднять цены ранее, но тогда отказалась. Также ранее сообщили, что весной Netflix планирует полностью отказаться от базового плана подписки.

Украинские фильмы на Netflix

Украинские ленты также понемногу пополняют ряды тех кинокартин, которые показывают на Netflix. Среди них есть такие: