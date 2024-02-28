Дізнайтесь в матеріалі, що кажуть аналітики. А також про підняття яких сум на Netflix йдеться.

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Платформа Netflix змінить ціни на підписки

За висновками аналітиків, завдяки підвищенню цін, рекламним ініціативам та постійному збільшенню числа підписників, загальний дохід стрімінгового сервісу у 2024 році збільшиться на 15%, порівняно з 7% у 2023 році.

У жовтні компанія вже підняла ціни на базовий план підписки з 9,99 до 11,99 долара у США, Великій Британії та Франції. Компанія зауважила, що планувала підняти ціни раніше, але тоді відмовилася. Також раніше повідомили, що навесні Netflix планує повністю відмовитися від базового плану підписки.

Українські фільми на Netflix

Українські стрічки також потрохи поповнюють ряди тих кінокартин, які показують на Netflix. Серед них є такі: