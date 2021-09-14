Netflix показала тизер третьего сезона сериала "Нарко: Мексика" – известна дата премьеры
Источник:24 канал
Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер последнего третьего сезона сериала "Нарко: Мексика". Ролик вышел на официальном канале платформы в YouTube.
Когда выйдет третий сезон сериала"Нарко: Мексика"
Третий и последний сезон "Нарко: Мексика" выйдет 5 ноября. Он расскажет о криминальных авторитетах, которые в 90-х сменили Феликса Гальярдо. В центре сюжета предстанут новые картели и их главы, которые устроили борьбу за власть.
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Напомним, что в последних сериях Гальярдо приговорили к тюремному заключению за преступления, связанные с торговлей наркотиками. Диего Луна не вернется к своей роли в новых эпизодах, поэтому в новом сезоне нас ждут другие герои:
- Хоакин Гусман Лоэри, больше известный как Эль Чапо,
- а также агент Уолт Бреслин.
Тизер третьего сезона "Нарко: Мексика": смотрите видео онлайн
Изменения в сериале
Производством нового сезона уже не занимался шоураннер Эрик Ньюман. Его заменил соавтор шоу Карло Бернард. К слову, Вагнер Моура, который играл в "Нарко" Пабло Эскобара, теперь выступает режиссером двух серий "Мексики".
К своим ролям вернутся:
- Скут Макнейр;
- Хосе Мария Яспик;
- Альберто Амманн;
- Альфонсо Досана;
- Майра Эрмосильо;
- Мэтт Летчер;
- Мануэль Масалва
- и другие.
В целом это уже пятая часть сериала "Нарко", первые два сезона которого рассказывали историю Пабло Эскобара, а третий – о войне колумбийских наркокартелей и уничтожении картеля Кали.
Вместо съемок четвертого сезона создатели "Нарко" поменяли место развития событий, переведя его в Мексику и сменив название. В двух сезонах рассказали о наркобароне Феликсе Гальярдо и его противостоянии с агентом по борьбе с наркотиками Кики Камареной.
Новые кадры сериала "Нарко: Мексика" - третий сезон