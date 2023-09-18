"Берлин" возвращается: когда выйдет сериал о воре из "Бумажного дома"

Стриминговая платформа Netflix сделала подарок для любителей культового испанского сериала об ограблении. 29 декабря 2023 года на площадке выйдет спин-офф "Бумажного дома" под названием "Берлин" – об одном из главных персонажей истории.

Поскольку сериал получил свое логическое завершение, продюсеры решили сделать ставку на Педро Алонсо, исполнявшего роль Берлина, пишет 24 Канал. Его героя убили во 2 сезоне, но сценаристы оставили много открытых вопросов в биографии вора. За следующие сезоны авторы воспроизвели сцены из прошлого героя, но вопросов стало еще больше.

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О чем будет сериал "Берлин"

Сюжет расскажет о давних приключениях одного из самых харизматичных героев. В основу истории положено ограбление одного из ведущих аукционных домов Парижа на сумму 44 миллиона евро. Больше деталей продюсеры не раскрывают. Первый сезон будет иметь 8 серий.

Что важно, сценаристами сериала стали авторы "Бумажного дома" Алекс Пина и Эстер Мартинес Лобато.

Трейлер сериала "Берлин": смотрите видео онлайн

Коротко о "Бумажном доме"

Это испанский криминальный сериал (оригинальное название La Casa de Papel), состоящий из 5 сезонов. Банду грабителей возглавляет Профессор, являющийся "мозгом" всех спецопераций. Команда совершила успешное ограбление монетного двора Испании и испанского центрального банка.

Первый сезон стартовал на зрительских экранах в мае 2017 года. Поскольку на родине сериал приобрел немалую популярность, после второго сезона его выкупил Netflix. Уже в 2018 году фильм был отмечен премией Emmy Awards и признан лучшим сериалом за версию The New York Times.

Интересно знать, что в истории авторы сделали акцент на нескольких достопримечательностях: маски Сальвадора Дали, красные комбинезоны, прозвища грабителей и культовая итальянская песня Bella Ciao, которой придали второе дыхание.

Герои "Бумажного дома" исполняют песню Bella Ciao: смотрите видео онлайн

Что известно о Педро Алонсо

52-летний испанский актер находится на пике своей популярности. Мужчина учился в Высшей королевской школе драматического искусства, где кроме театрального искусства совмещал изучение журналистики. Свою первую роль Педро получил в 1995 году в картине "Привычки". Обладает рядом актерских наград.

Автор: Марта Гнат