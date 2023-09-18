Оскільки серіал отримав своє логічне завершення, продюсери вирішили зробити ставку на Педро Алонсо, який виконував роль "Берліна", пише 24 Канал. Його героя вбили у 2 сезоні, та сценаристи залишили багато відкритих питань у біографії злодія. Упродовж наступних сезонів автори відтворили сцени із минулого героя, але питань стало ще більше.

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Про що буде серіал "Берлін"

Сюжет розповість про давніші пригоди одного із найхаризматичніших героїв. У основу історії покладено пограбування одного із провідних аукціонних будинків Парижа на суму 44 мільйони євро. Більше деталей продюсери не розкривають. Перший сезон матиме 8 серій.

Що важливо, сценаристами серіалу стали автори "Паперового будинку" Алекс Піна та Естер Мартінес Лобато.

Трейлер серіалу "Берлін": дивіться відео онлайн

Коротко про "Паперовий будинок"

Це іспанський кримінальний серіал (оригінальна назва La Casa de Papel), який складається із 5 сезонів. Банду грабіжників очолює Професор, який є "мозком" усіх спецоперацій. Команда здійснила успішне пограбування монетного двору Іспанії та іспанського центрального банку.

Перший сезон стартував на екранах глядачів у травні 2017 року. Оскільки на батьківщині серіал набув чималої популярності, після другого сезону його викупив Netflix. Уже у 2018 році кінострічку відзначили премією Emmy Awards і визнали найкращим серіалом за версію The New York Times.

Цікаво знати, що в історії автори зробили акцент на декількох визначних деталях: маски Сальвадора Далі, червоні комбінезони, прізвиська грабіжників і культова італійська пісня Bella Ciao, якій надали другого дихання.

Герої "Паперового будинку" виконують пісню Bella Ciao: дивіться відео онлайн

Що відомо про Педро Алонсо

52-річний іспанський актор перебуває на піку своєї популярності. Чоловік навчався у Вищій королівській школі драматичного мистецтва, де крім театрального мистецтва поєднував вивчення журналістики. Свою першу роль Педро отримав у 1995 році в картині "Звички". Має низку акторських нагород.

Автор: Марта Гнат