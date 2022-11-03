Как живут жены дубайских миллиардеров – Netflix готовит новое реалити-шоу "Блеск Дубая"

Netflix анонсировал производство нового шоу о дубайских миллиардерах, в том числе их женах. В новом проекте говорится, как юноши живется с 60-летним богатым саудовцем, которую роскошь продемонстрирует "Королева Версаче" и многое другое, что может заинтриговать.

Ведущей нового шоу Netflix под названием "Блеск Дубая" станет 38-летняя королева светской дубайской сцены Зейна Хури. Она занимается элитной недвижимостью и носит прозвище "Королева Версаче".

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Что известно о новом шоу на Netflix

Шоу будет рассказывать о застройках жизни дубайских богатых семей. Жены миллиардеров будут показывать, как продолжаются их будни, сколько прислуг есть в их доме, кто воспитывает детей, готовящих шеф-повар, а также атрибуты роскоши и всякие модные вещицы.

Я всегда любила моду и хотела создавать одежду столько, сколько себя помню. Окружающие всегда восхищались моим чувством стиля. Я была человеком, к которому друзья и семья приходили за модным советом,

– говорит одна из героинь Сафа Сиддики.

На шоу появится также Лоджейн Омран – "королева" арабского телевидения. Она имеет состояние в размере 6 миллионов долларов и покажет, как добилась всего сама.

"Блеск Дубая": смотрите трейлер

Netflix сообщил, что шоу будет иметь 8 эпизодов . Их обзоры смотрите ниже на фото.

Каким будет шоу о дубайских богачах на Netflix / Скриншот