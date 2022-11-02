Каждый вторник Netflix публикует списки самых популярных фильмов и сериалов стриминга в разных странах на отдельном сайте "Топ 10 на Netflix". Кроме картины "Хороший медбрат", в Украине предпочли сериал "С нуля".

К тому же Какой фильм или сериал выбрать на вечер: самые популярные фильмы Netflix среди украинцев

"Хороший медбрат" – фильм, который больше всего смотрели украинцы на Netflix

Самым популярным фильмом за период с 24 по 30 октября стала лента "Хороший медбрат". Она рассказывает о медсестре в роли Джессики Честейн, которая подозревает, что ее коллега, в которого превратился Эдди Редмейн, ответственен за ряд смертей в больнице среди пациентов. Триллер увлекает с первого кадра, а звездный состав только подогревает интерес к просмотру.

Почитатели уже высказали свои мнения после просмотра:

"Хороший медбрат" больше о доверии к людям и о неоднократно подводящей системе, и это интимная двусторонняя игра между звездами Эдди Редмейном и Джессикой Честейн".

"Острый, как бритва, темп и созерцательные моменты режиссера Тобиаса Линдхольма создают напряженное действие – оба актера замечательны в своих ролях и утонченно делят центр внимания".

"Сила фильма заключается в мощной игре Честейна и Редмейна, которые могут превратить даже врачебную ошибку в увлекательный, наэлектризованный счет".

"Джессика Честейн и Эдди Редмейн блестяще сыграли в этой солидной, неторопливой криминальной драме, основанной на реальных событиях"

"Хороший медбрат" - фильм, который стоит посмотреть, особенно из-за выступлений звезд Эдди Редмейна и Джессики Честейн.

"Хороший медбрат" 2022: смотрите трейлер

Больше популярных фильмов Netflix:

"Школа добра и зла", 2022 год;

"На Западном фронте без изменений", 2022;

"Самая счастливая девушка на свете", 2022 год;

"Потерянный шар", 2020 год;

"Ограбление Муссолини", 2022 год;

"Проклятие Бридж-Голлоу", 2022 год;

"Телефон мистера Герригена", 2022 год;

"Красное сообщение", 202 год;

"Пой", 2016 год.

Интересно, что на прошлой неделе украинцы больше всего просматривали фильм "Школа добра и зла". В центре сюжета – двое юношей, которых отправили из поселка Гавальдон учиться в Школу добра и зла. Там они встретятся с принцами и принцессами, героями сказок и волшебниками. Одна из девушек попадает в Школу зла, а другая – Школу добрая. Перед какими трудностями они предстанут, и пройдет ли проверку на прочность их дружба – узнайте после просмотра.

"Школа добра и зла" 2022: смотрите трейлер онлайн

"С нуля" – лучший сериал среди украинцев на Netflix

За период с 24 по 30 октября в лидеры выбился 1 сезон сериала "С нуля". Это минисериал о любви, который покажет, как американка в Италии влюбляется в сицилийца. Сериал создан по мотивам бестселлера "Нью-Йорк таймс".

"С нуля": смотрите трейлер онлайн

Больше популярных сериалов Netflix:

"Ведьмак", 1 сезон, 2019 год;

"Дамер – Чудовище: История Джеффри Дамера", 1 сезон, 2022 год;

"Кабинет курьезов Гильермо дель Торо", 1 сезон, 2022;

"Варвары", 2 сезон, 2022 год;

"Императрица", 1 сезон, 2022;

"Выдуманная Анна", 1 сезон, 2022 год;

"Корона", 1 сезон, 2016;

"Удивительные чудеса", 4 сезон, 2022 год.

На прошлой неделе украинцам очень понравился сериал "Надзиратель". В центре истории – супружеская пара, которая подвергается преследованиям после переезда в дом своей мечты в Нью-Джерси. В главных ролях – Бобби Каннавале, Наоми Уоттс, Нома Думезвене, Дженнифер Кулидж и другие.

"Надзиратель" 2022: смотрите трейлер