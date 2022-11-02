Кожного вівторка Netflix публікує списки найпопулярніших фільмів та серіалів стрімінгу у різних країнах на окремому сайті "Топ 10 на Netflix". Окрім картини "Хороший медбрат", в Україні надали перевагу серіалу "З нуля".
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"Хороший медбрат" – фільм, який найбільше дивилися українці на Netflix
Найпопулярнішим фільмом за період з 24 по 30 жовтня стала стрічка "Хороший медбрат". Вона розповідає про медсестру у ролі Джессіки Честейн, яка підозрює, що її колега, в якого перевтілився Едді Редмейн, відповідальний за низку смертей у лікарні серед пацієнтів. Трилер захоплює з першого кадру, а зірковий склад тільки підігріває інтерес до перегляду.
Шанувальники вже висловили свої думки після перегляду:
- "Хороший медбрат" більше про довіру до людей та про систему, яка неодноразово підводила, і це інтимна двостороння гра між зірками Едді Редмейном та Джесікою Честейн".
- "Гострий, як бритва, темп і споглядальні моменти режисера Тобіаса Ліндхольма створюють напружену дію – обидва актори чудові у своїх ролях і витончено ділять центр уваги".
- "Сила фільму полягає в потужній грі Честейн та Редмейна, які можуть перетворити навіть лікарську помилку на захопливий, наелектризований рахунок".
- "Джессіка Честейн та Едді Редмейн блискуче зіграли у цій солідній, неквапливій кримінальній драмі, заснованій на реальних подіях"
- "Хороший медбрат" — фільм, який варто подивитися, особливо через виступи зірок Едді Редмейна та Джессіки Честейн.
"Хороший медбрат" 2022: дивіться трейлер
Більше популярних фільмів Netflix:
- "Школа добра і зла", 2022 рік;
- "На Західному фронті без змін", 2022 рік;
- "Найщасливіша дівчина на світі", 2022 рік;
- "Загублена куля", 2020 рік;
- "Пограбування Муссоліні", 2022 рік;
- "Прокляття Брідж-Голлоу", 2022 рік;
- "Телефон містера Герріґена", 2022 рік;
- "Червоне повідомлення", 202 рік;
- "Співай", 2016 рік.
Цікаво, що минулого тижня українці найбільше переглядали фільм "Школа добра і зла". У центрі сюжету – двоє юнок, яких відправили з селища Гавальдон навчатись у Школу добра і зла. Саме там вони зустрінуться із принцами та принцесами, героями казок та чарівниками. Одна із дівчат потрапляє у Школу зла, а інша – Школу добра. Перед якими труднощами вони постануть, і чи пройде перевірку на міцність їхня дружба – дізнавайтеся після перегляду.
"Школа добра і зла" 2022: дивіться трейлер онлайн
"З нуля" – найкращий серіал серед українців на Netflix
За період від 24 по 30 жовтня в лідери вибився 1 сезон серіалу "З нуля". Це мінісеріал про кохання, який покаже, як американка в Італії закохується в сицилійця. Серіал створений за мотивами бестселера "Нью-Йорк таймс".
"З нуля": дивіться трейлер онлайн
Більше популярних серіалів Netflix:
- "Відьмак", 1 сезон, 2019 рік;
- "Дамер – Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера", 1 сезон, 2022 рік;
- "Кабінет курйозів Ґільєрмо дель Торо", 1 сезон, 2022 рік;
- "Варвари", 2 сезон, 2022 рік;
- "Імператриця", 1 сезон, 2022 рік;
- "Вигадана Анна", 1 сезон, 2022 рік;
- "Корона", 1 сезон, 2016 рік;
- "Дивні дива", 4 сезон, 2022 рік.
Минулого тижня українцям дуже сподобався серіал "Наглядач". У центрі історії – подружня пара, яка зазнає переслідувань після переїзду до дому своєї мрії у Нью-Джерсі. У головних ролях – Боббі Каннавале, Наомі Воттс, Нома Думезвені, Дженніфер Кулідж та інші.
"Наглядач" 2022: дивіться трейлер