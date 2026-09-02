"Он был не только Чендлером": сестра Мэттью Перри расскажет об актере в сериале от Netflix

Мэттью Перри для миллионов навсегда останется Чендлером Бингом – человеком, который мог пошутить даже в самый неловкий момент. Но за сарказмом его героя скрывалась сложная личная история, о которой актер открыто говорил на протяжении многих лет.

Теперь Netflix решил рассказать об этом подробнее. 27 октября выйдет трехсерийный документальный проект "The One About Matthew Perry" о жизни, карьере и борьбе Перри с зависимостью.

О чем сериал

Создатели покажут ранее не публиковавшиеся фотографии и видео из семейного архива актера. Своими воспоминаниями поделятся его сестра Миа Перри Бовик, близкие друзья, коллеги и люди, которые знали его за пределами сериала "Друзья".

Особое внимание будет уделено жизни Перри за кулисами – тому, что оставалось за пределами образа любимого Чендлера.

Не только Чендлер



Мэттью Перри в роли Чендлера / Фото imdb



Перри играл Чендлера на протяжении всех 10 сезонов "Друзей" – всего в 236 эпизодах. Параллельно актер много лет боролся с зависимостью и открыто рассказывал о своем опыте.

В октябре 2023 года Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет. Его смерть была признана следствием случайной передозировки.

Теперь создатели документального фильма хотят показать человека, который скрывался за одним из самых известных комедийных персонажей телевидения.

Сестра Перри расскажет о брате

Мия Перри Бовик призналась, что ей понадобилось время, чтобы быть готовой делиться личными воспоминаниями. Она хочет, чтобы зрители увидели Мэтью не только как Чендлера и не только через призму его борьбы с зависимостью.

И это, пожалуй, главная особенность проекта: на этот раз "The One..." будет не об очередном приключении Чендлера, а о самом Перри.

Когда смотреть

Документальный сериал будет состоять из трех частей и выйдет на Netflix 27 октября 2026 года.

Кстати, именно сейчас Netflix снимает финальный сезон сериала "Эмили в Париже".