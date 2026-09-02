Тепер Netflix вирішив розповісти її детальніше. 27 жовтня вийде трисерійний документальний проєкт "The One About Matthew Perry" про життя, кар’єру та боротьбу Перрі із залежністю.

Про що серіал

Творці покажуть раніше не оприлюднені фотографії та відео з сімейного архіву актора. Своїми спогадами поділяться його сестра Мія Перрі Бовік, близькі друзі, колеги та люди, які знали його за межами "Друзів".

Особливу увагу приділять життю Перрі за лаштунками – тому, що залишалося поза образом улюбленого Чендлера.

Не лише Чендлер



Меттью Перрі в ролі Чендлер / Фото imdb



Перрі грав Чендлера протягом усіх 10 сезонів "Друзів" – загалом у 236 епізодах. Паралельно актор багато років боровся із залежністю та відкрито розповідав про свій досвід.

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У жовтні 2023 року Меттью Перрі помер у віці 54 років. Його смерть була визнана наслідком випадкового передозування.

Тепер творці документалки хочуть показати людину, яка ховалася за одним із найвідоміших комедійних персонажів телебачення.

Сестра Перрі розповість про брата

Мія Перрі Бовік зізналася, що їй знадобився час, щоб бути готовою ділитися особистими спогадами. Вона хоче, щоб глядачі побачили Меттью не лише як Чендлера і не лише через його боротьбу із залежністю.

І це, мабуть, головна особливість проєкту: цього разу "The One..." буде не про чергову пригоду Чендлера, а про самого Перрі.

Коли дивитися

Документальний серіал складатиметься з трьох частин і вийде на Netflix 27 жовтня 2026 року.

Доречі, саме зараз Netflix знімає фінальний сезон серіалу "Емілі в Парижі".