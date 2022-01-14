Netflix поразил полным трейлером южнокорейского хоррор-сериала "Мы все мертвы"

Наконец на ютуб-канале сервиса мы увидели полноценный трейлер сериала на зомби тематику "Мы все мертвы". Премьера ленты состоится уже 28 января на Netflix.

После головокружительного успеха "Игры в кальмара" и "Зова ада" южнокорейские проекты не проходят мимо внимания поклонников стриминга Netflix. Режиссерами выступили Ли Дже-гю ("Королевство двух сердец") и Ким Нам-су ("Человек, который был суперменом"). Сценаристами стали Чхон Сон-Иль и Чу Дон-Гин. Продюсировал шоу Пак Чхольсу.

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Сюжет хоррор-сериала "Мы все мертвы"

В результате школьных исследований случайно распространяется страшный вирус. Инфекция выходит из-под контроля, запустив самый настоящий зомби-апокалипсис. Небольшая группа подростков объединится, чтобы выжить в этой катастрофе, несмотря на отсутствие пищи и связи с внешним миром. Предотвратить тотальный конец мира, который ширится из школы будут пытаться не только полиция и родители, а целая армия, – удастся ли им взять под контроль угрожающую эпидемию?

"Мы все мертвы" 2022: смотрите трейлер сериала

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В проекте приняли участие такие актеры: