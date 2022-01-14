Після карколомного успіху "Гри в кальмара" та "Поклику пекла" південнокорейські проєкти не проходять повз увагу шанувальників стримінгу Netflix. Режисерами виступили Лі Дже-гю ("Королівство двох сердець") та Кім Нам-су ("Людина, яка була суперменом"). Сценаристами стали Чхон Сон-іль та Чу Дон-гін. Продюсерював шоу Пак Чхольсу.

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Сюжет горор-серіалу "Ми всі мертві"

В результаті шкільних досліджень випадково розповсюджується страшний вірус. Інфекція виходить з-під контролю, запустивши справжнісінький зомбі-апокаліпсис. Невелика група підлітків об'єднається, аби вижити у цій катастрофі, незважаючи на відсутність їжі та зв'язку із зовнішнім світом. Запобігти тотальному кінцю світу, який шириться зі школи намагатимуться не тільки поліція й батьки, а ціла армія, – чи вдасться їм взяти під контроль загрозливу епідемію?

"Ми всі мертві" 2022: дивіться трейлер серіалу

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