Після карколомного успіху "Гри в кальмара" та "Поклику пекла" південнокорейські проєкти не проходять повз увагу шанувальників стримінгу Netflix. Режисерами виступили Лі Дже-гю ("Королівство двох сердець") та Кім Нам-су ("Людина, яка була суперменом"). Сценаристами стали Чхон Сон-іль та Чу Дон-гін. Продюсерював шоу Пак Чхольсу.

Не пропустіть Реальні казино, які показали в найкращих фільмах про покер

Сюжет горор-серіалу "Ми всі мертві"

В результаті шкільних досліджень випадково розповсюджується страшний вірус. Інфекція виходить з-під контролю, запустивши справжнісінький зомбі-апокаліпсис. Невелика група підлітків об'єднається, аби вижити у цій катастрофі, незважаючи на відсутність їжі та зв'язку із зовнішнім світом. Запобігти тотальному кінцю світу, який шириться зі школи намагатимуться не тільки поліція й батьки, а ціла армія, – чи вдасться їм взяти під контроль загрозливу епідемію?

"Ми всі мертві" 2022: дивіться трейлер серіалу

У проєкті взяли участь такі актори:

  • Юн Чхан-ен,
  • Пак Чі-ху,
  • Чо І-хен,
  • Пак Соломон,
  • Ю Ін-су,
  • Ан Син-Гюн,
  • Про Хі-джун,
  • Лі Ін-Сем,
  • Чін Дже-хві,
  • Кім Бен-чхоль.