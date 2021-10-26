Netflix посвятит отдельную серию "Короны" скандальному интервью леди Ди для BBC

Одна из серий нового сезона сериала "Корона" будет посвящена скандальному интервью принцессы Дианы для BBC. Премьера ленты состоится в ноябре 2022 года.

Что известно о скандальном интервью принцессы Дианы для ВВС

26 лет назад принцесса Диана дала сенсационное интервью корреспонденту ВВС Мартину Баширу. Тогда она впервые объявила о романе принца Чарльза с Камиллой.

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В мае 2021 года стало понятно насчет тактик, к которым в 1995-м прибегнул тогда молодой и малоизвестный журналист Мартин Башир, в интервью с которым принцесса Диана раскрыла сенсационные подробности частной жизни. Бывший судья Верховного суда Британии лорд Дайсон обвинил корреспондента ВВС в обмане.

Что дало понять расследование?

Во время расследования установили, что Мартин Башир нарушил указания BBC, чтобы добиться встречи с леди Ди. Брату принцессы Дианы Чарльзу Спенсеру журналист показал фальшивые выписки банковских счетов. Поддельные документы якобы свидетельствовали о том, что люди из ближайшего окружения его сестры получают деньги от таблоидов, раскрывая детали ее личной жизни. Вместе с тем корреспонденту удалось убедить леди Ди в заговоре королевской семьи против нее, тем самым повысив уровень доверия к себе. Мартин Башир подтвердил, что прибегнул к обману, чтобы получить эксклюзивное интервью с принцессой Дианой. Выписки банковских счетов ему помог сделать графический дизайнер.



Фальшивые выписки банковских счетов / Фото Korrespondent

Актеры и роли пятого сезона "Короны"

Имелда Стонтон – Елизавета II;

Джонатан Прайс – принц Филипп;

Лесли Мэнвилл – принцесса Маргарет;

Доминик Уэст – принц Чарльз;

Элизабет Дебики – принцесса Диана.

О чем сериал "Корона" В центре истории – семь лет жизни королевской семьи – с начала 90-х годов до 2000-го года. За это время королевская семья пережила много трудных моментов, в частности развод принца Чарльза и принцессы Анны. Кроме этого, в 1992 году в Виндзорском замке, в одной из главных резиденций королевы Великобритании, произошел пожар.

Авторы сериала считают интервью важным эпизодом пятого сезона, о котором точно стоит говорить, и на который Netflix потратил миллионы.