Що відомо про скандальне інтерв’ю принцеси Діани для ВВС
26 років тому принцеса Діана дала сенсаційне інтерв'ю кореспонденту ВВС Мартіну Баширу. Тоді вона вперше оголосила про роман принца Чарльза з Каміллою.
А ви бачили "Корона" 5 сезон: Елізабет Дебікі сплутали з принцесою Діаною – шанувальники серіалу вражені
У травні 2021 року стало зрозуміло щодо тактик, до яких 1995-го вдався тоді молодий і маловідомий журналіст Мартін Башир, в інтерв'ю з яким принцеса Діана розкрила сенсаційні подробиці приватного життя. Колишній суддя Верховного суду Британії лорд Дайсон звинуватив кореспондента ВВС в обмані.
Що дало зрозуміти розслідування?
Під час розслідування встановили, що Мартін Башир порушив вказівки BBC, аби домогтися зустрічі з Леді Ді. Брату принцеси Діани Чарльзу Спенсеру журналіст показав фальшиві виписки банківських рахунків. Підроблені документи нібито свідчили про те, що люди з найближчого оточення його сестри отримують гроші від таблоїдів, розкриваючи деталі її особистого життя. Разом з тим кореспонденту вдалося переконати Леді Ді в змові королівської сім'ї проти неї, тим самим підвищивши рівень довіри до себе. Мартін Башир підтвердив, що вдався до обману, аби отримати ексклюзивне інтерв'ю з принцесою Діаною. Виписки банківських рахунків йому допоміг зробити графічний дизайнер.
Фальшиві виписки банківських рахунків / Фото Korrespondent
Актори та ролі п’ятого сезону "Корони"
- Імельда Стонтон – Єлизавета ІІ;
- Джонатан Прайс – принц Філіп;
- Леслі Менвілл – принцеса Маргарет;
- Домінік Вест – принц Чарльза;
- Елізабет Дебікі – принцеса Діана.