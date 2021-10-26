Що відомо про скандальне інтерв’ю принцеси Діани для ВВС

26 років тому принцеса Діана дала сенсаційне інтерв'ю кореспонденту ВВС Мартіну Баширу. Тоді вона вперше оголосила про роман принца Чарльза з Каміллою.

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У травні 2021 року стало зрозуміло щодо тактик, до яких 1995-го вдався тоді молодий і маловідомий журналіст Мартін Башир, в інтерв'ю з яким принцеса Діана розкрила сенсаційні подробиці приватного життя. Колишній суддя Верховного суду Британії лорд Дайсон звинуватив кореспондента ВВС в обмані.

Що дало зрозуміти розслідування?

Під час розслідування встановили, що Мартін Башир порушив вказівки BBC, аби домогтися зустрічі з Леді Ді. Брату принцеси Діани Чарльзу Спенсеру журналіст показав фальшиві виписки банківських рахунків. Підроблені документи нібито свідчили про те, що люди з найближчого оточення його сестри отримують гроші від таблоїдів, розкриваючи деталі її особистого життя. Разом з тим кореспонденту вдалося переконати Леді Ді в змові королівської сім'ї проти неї, тим самим підвищивши рівень довіри до себе. Мартін Башир підтвердив, що вдався до обману, аби отримати ексклюзивне інтерв'ю з принцесою Діаною. Виписки банківських рахунків йому допоміг зробити графічний дизайнер.

фальшиві виписки банківських рахунків - скандальне інтерв’ю з принцесою Діаною
Фальшиві виписки банківських рахунків / Фото Korrespondent

Актори та ролі п’ятого сезону "Корони"

  • Імельда Стонтон – Єлизавета ІІ;
  • Джонатан Прайс – принц Філіп;
  • Леслі Менвілл – принцеса Маргарет;
  • Домінік Вест – принц Чарльза;
  • Елізабет Дебікі – принцеса Діана.

Про що серіал "Корона"

У центрі історії – сім років життя королівської родини – з початку 90-х років до 2000-го року. За цей час королівська сім’я пережила багато важких моментів, зокрема розлучення принца Чарльза та принцеси Анни. Крім цього, у 1992 році у Віндзорському замку, в одній з головних резиденцій королеви Великобританії, сталася пожежа.