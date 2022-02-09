Netflix представил первый полноценный трейлер сериала "Викинги: Вальхалла"
Источник:ютуб Netflix
Стриминговый сервис Netflix показал первый полноценный трейлер сериала об отношениях английских королей и скандинавских правителей "Викинги: Вальхалла". Премьера пройдет 25 февраля 2022 года.
Что известно об исторической драме "Викинги: Вальхалла"
Сериал является спинофом знаменитых "Викингов" и рассказывает о событиях, происходящих спустя столетие после истории в оригинальном сериале. В центре сюжета – гренландский исследователь Лейф Эрикссон, его сестра Фрейдис Эриксдоттир и скандинавский правитель Гаральд Сигурдссон.
Не пропустите 5 потрясающих фильмов о покере, которые можно посмотреть на Netflix
По сюжету они отправляются в путешествие через океаны от Каттегата в Англию, но дорогу усложняет война, развернувшаяся между викингами и английскими королями.Просмотр увлекательных боевиков может добавить адреналина. Но не меньше чувств принесет онлайн-казино SlotoKing. Для зарегистрированных клиентов открыт доступ к десяткам видеослотов, рулеток, покера, лотереи бинго и кено. Кроме того, все игровые автоматы имеют бесплатный режим, чтобы каждый смог предварительно протестировать игру.
Между тем среди самих викингов нарастают споры между христианами и язычниками,
– говорится в описании сериала.
"Викинги: Вальхалла": смотрите трейлер к сериалу
Все эпизоды исторической драмы "Викинги: Вальхалла" выйдут на Netflix одновременно. В них можно будет увидеть:
- Сэма Корлетта;
- Фриду Густавссон;
- Лео Сутера;
- Брэдли Фригарда;
- Йоханнеса Хейкур Йоханнессона;
- Дэвида Оукса;
- Лауру Берлин;
- и Кэролин Хендерсон.
Съемки начались еще в начале октября 2020 года в Ирландии, где ранее снимался сериал "Викинги". Режиссерами сериала стали Нильс Арден Оплев, известный по проекту "Мистер Робот", и Стив Сейнт Леджер, ранее работавший над эпизодами сериала "Викинги".