Netflix представил первый полноценный трейлер сериала "Викинги: Вальхалла"

Стриминговый сервис Netflix показал первый полноценный трейлер сериала об отношениях английских королей и скандинавских правителей "Викинги: Вальхалла". Премьера пройдет 25 февраля 2022 года.

Что известно об исторической драме "Викинги: Вальхалла"

Сериал является спинофом знаменитых "Викингов" и рассказывает о событиях, происходящих спустя столетие после истории в оригинальном сериале. В центре сюжета – гренландский исследователь Лейф Эрикссон, его сестра Фрейдис Эриксдоттир и скандинавский правитель Гаральд Сигурдссон.

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По сюжету они отправляются в путешествие через океаны от Каттегата в Англию, но дорогу усложняет война, развернувшаяся между викингами и английскими королями.

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Между тем среди самих викингов нарастают споры между христианами и язычниками,

– говорится в описании сериала.

"Викинги: Вальхалла": смотрите трейлер к сериалу

Все эпизоды исторической драмы "Викинги: Вальхалла" выйдут на Netflix одновременно. В них можно будет увидеть:

Сэма Корлетта;

Фриду Густавссон;

Лео Сутера;

Брэдли Фригарда;

Йоханнеса Хейкур Йоханнессона;

Дэвида Оукса;

Лауру Берлин;

и Кэролин Хендерсон.

Съемки начались еще в начале октября 2020 года в Ирландии, где ранее снимался сериал "Викинги". Режиссерами сериала стали Нильс Арден Оплев, известный по проекту "Мистер Робот", и Стив Сейнт Леджер, ранее работавший над эпизодами сериала "Викинги".