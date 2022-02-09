Що відомо про історичну драму "Вікінги: Вальгалла"
Серіал є спінофом знаменитих "Вікінгів" і розповідає про події, що відбуваються через століття після історії в оригінальному серіалі. У центрі сюжету – гренландський дослідник Лейф Ерікссон, його сестра Фрейдіс Еріксдоттір та скандинавський правитель Гаральд Сігурдссон.
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За сюжетом, вони вирушають у подорож через океани від Каттегата до Англії, але дорогу ускладнює війна, що розгорнулася між вікінгами та англійськими королями.
А тим часом серед самих вікінгів наростають сперечання між християнами та язичниками,
– йдеться в описі серіалу.
"Вікінги: Вальгалла": дивіться трейлер до серіалу
Усі епізоди історичної драми "Вікінги: Вальгалла" вийдуть на Netflix одночасно. У них можна буде побачити:
- Сема Корлетта;
- Фріду Густавссон;
- Лео Сутера;
- Бредлі Фрігарда;
- Йоханнеса Хейкур Йоханнессона;
- Девіда Оукса;
- Лауру Берлін;
- і Керолін Хендерсон.
Зйомки розпочалися ще на початку жовтня 2020 року в Ірландії, де раніше знімався серіал "Вікінги". Режисерами серіалу стали Нільс Арден Оплев, відомий за проєктом "Пан Робот", і Стів Сейнт Леджер, який вже працював над епізодами серіалу "Вікінги".