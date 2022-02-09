Що відомо про історичну драму "Вікінги: Вальгалла"

Серіал є спінофом знаменитих "Вікінгів" і розповідає про події, що відбуваються через століття після історії в оригінальному серіалі. У центрі сюжету – гренландський дослідник Лейф Ерікссон, його сестра Фрейдіс Еріксдоттір та скандинавський правитель Гаральд Сігурдссон.

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За сюжетом, вони вирушають у подорож через океани від Каттегата до Англії, але дорогу ускладнює війна, що розгорнулася між вікінгами та англійськими королями.

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А тим часом серед самих вікінгів наростають сперечання між християнами та язичниками,

– йдеться в описі серіалу.

"Вікінги: Вальгалла": дивіться трейлер до серіалу

Усі епізоди історичної драми "Вікінги: Вальгалла" вийдуть на Netflix одночасно. У них можна буде побачити:

Сема Корлетта;

Фріду Густавссон;

Лео Сутера;

Бредлі Фрігарда;

Йоханнеса Хейкур Йоханнессона;

Девіда Оукса;

Лауру Берлін;

і Керолін Хендерсон.

Зйомки розпочалися ще на початку жовтня 2020 року в Ірландії, де раніше знімався серіал "Вікінги". Режисерами серіалу стали Нільс Арден Оплев, відомий за проєктом "Пан Робот", і Стів Сейнт Леджер, який вже працював над епізодами серіалу "Вікінги".