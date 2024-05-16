Теперь зрители с нетерпением ожидали продолжения любимой истории. Наконец вышел третий сезон сериала на Netflix. Премьера первых четырех эпизодов состоялась 16 мая, а вторую часть стоит ожидать 13 июня.

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О чем третий сезон "Бриджертонов"

На этот раз сюжет развернется вокруг Колина Бриджертона и Пенелопы Фезерингтон. Согласно сюжету книги, Колин возвращается из длительного путешествия и видит свою подругу Пенелопу в совершенно новом свете. Однако их связь осложняют тайны, которые они скрывают друг от друга.

Настала пора для Колина и Пенелопы. Вместо того, чтобы оставаться на месте, мы решили придать их сезону эту динамику. Считаем, что это идеальный момент для развития событий,

– отметила Джесс Браунелл, шоураннер третьего сезона.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер третьего сезона

В третьем сезоне произойдут изменения в составе актеров. В частности, актриса Руби Стоукс покинула проект из-за напряженного графика съемок, поэтому роль Франчески перейдет к Анне Додд.

Перед этим она сыграла в "Анатомии скандала".

О чем были предыдущие сезоны "Бриджертонов"

Сюжет разворачивался вокруг старшей дочери семьи, Дафни, которая в поисках мужа в начале 1800-х годов. На момент премьеры, это был самый популярный оригинальный сериал на сервисе.

"Бриджертоны": смотрите трейлер первого сезона

Романтическая история настолько захватила зрителей, что в 2022 году вышел второй сезон, в котором рассматривалась уже личная жизнь молодого виконта Бриджертона.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер второго сезона

А в мае 2023 года появился спин-офф – отдельная история, посвященная королеве Шарлотте. Смотрите предыдущие сезоны и приготовьтесь к новому, увлекательному кинопутешествию с "Бриджертонами", которое уже ждет вас на Netflix.