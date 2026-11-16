Прощай, "Эмили в Париже"^ Netflix показал тизер последнего сезона популярного сериала

Шесть сезонов, десятки дизайнерских образов и столько любовных треугольников, что их хватило бы на отдельный учебник по математике. Похоже, Эмили Купер наконец-то придется определиться, чего она хочет от жизни. Хотя, зная нашу героиню, это может оказаться сложнее, чем найти свободный столик в парижском ресторане.

Netflix представил первый тизер шестого и финального сезона популярного сериала "Эмили в Париже" с Лили Коллинз в главной роли. На этот раз героиня отправится в Грецию, встретится с человеком из своего прошлого и окажется перед важным выбором.

Что известно о финальном сезоне "Эмили в Париже"

В шестом сезоне Эмили придется сделать окончательный выбор между карьерой, личной жизнью и будущим, которое она построила во Франции.

Помимо Парижа, события будут разворачиваться в Греции и Монако. К своим ролям вернутся Лили Коллинз, Лукас Браво, Эшли Парк, Филиппин Леруа-Болье, Люсьен Лависконт и другие актеры.



"Эмили в Париже": смотреть тизер

Создатель сериала Даррен Стар обещает грандиозное завершение истории, начавшейся еще в 2020 году.

Премьера финального сезона состоится 24 декабря 2026 года на Netflix.

Так что в это Рождество зрителям предстоит прощаться не только с очередным годом, но и с американкой, которая за шесть сезонов так и не научилась жить без романтических приключений.

Кстати, в любимом сериале актеры часто появлялись в нарядах от украинских брендов.