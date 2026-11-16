Прощавай, "Емілі в Парижі" Netflix показав тизер останнього сезону популярного серіалу

Серіал "Емілі в Парижі" / Фото Netflix
Шість сезонів, десятки дизайнерських образів і стільки любовних трикутників, що їх вистачило б на окремий математичний підручник. Схоже, Емілі Купер нарешті доведеться визначитися, чого вона хоче від життя. Хоча, знаючи нашу героїню, це може виявитися складнішим, ніж знайти вільний столик у паризькому ресторані.
Netflix представив перший тизер шостого й фінального сезону популярного серіалу "Емілі в Парижі" з Лілі Коллінз у головній ролі. Цього разу героїня вирушить до Греції, зустрінеться з людиною зі свого минулого та постане перед важливим вибором.
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Що відомо про фінальний сезон "Емілі в Парижі"
У шостому сезоні Емілі доведеться зробити остаточний вибір між кар'єрою, особистим життям і майбутнім, яке вона побудувала у Франції.
Крім Парижа, події розгортатимуться у Греції та Монако. До своїх ролей повернуться Лілі Коллінз, Лукас Браво, Ешлі Парк, Філіппін Леруа-Больє, Люсьєн Лавісконт та інші актори.
"Емілі в Парижі": дивитись тизер
Творець серіалу Даррен Стар обіцяє масштабне завершення історії, яка почалася ще у 2020 році.
Прем'єра фінального сезону відбудеться 24 грудня 2026 року на Netflix.
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Тож цього Різдва глядачам доедеться прощатися не лише з черговим роком, а й з американкою, яка за шість сезонів так і не навчилася жити без романтичних пригод.
До слова, в улюбленому серіали актори часто з’являлись в вбранні від українських брендів.
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