Netflix снимет спин-офф "Бумажного дома": он будет посвящен Берлину

Стриминговая платформа Netflix решила расширить вселенную "бумажного дома". Сервис заказал спин-офф сериала под названием "Берлин".

Шоу будет посвящено Андресу де Фонойосу, также известному как Берлин. Его роль в оригинальном сериале исполнил Педро Алонсо. Запуск "Берлина" запланирован на 2023 год. Другие детали шоу стрим-сервис не раскрывает.

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Коротко о сериале "Бумажный дом"

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"Бумажный дом" – криминальный испанский сериал о банде таинственного Профессора, которую он собрал, чтобы воплотить давнюю мечту отца – напечатать в Королевском монетном дворе Испании 2,4 миллиарда евро.

Отличительные черты бандитов: красные комбинезоны, маски Сальвадора Дали и позывные имена – Токио, Рио, Берлин, Найроби, Денвер, Москва, Осло и Хельсинки.

Премьера сериала Casa de papel (оригинальное название) стартовала 2 мая 2017 года на испанском телеканале "Antena 3". Шоу стало безумно популярным и после двух сезонов на родине его выкупила стриминговая платформа Netflix.

Трейлер второй части финала "Бумажного дома: смотрите видео

на Netflix состоится премьера второй части заключительного сезона сериала.