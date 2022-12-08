Зеленский во время войны общался со многими иностранными журналистами, всемирно известными ведущими, дал сотни интервью. На днях журнал Time объявил нашего президента и "Дух Украины" человеком года. Перед Новым годом на Netflix покажут большой спецепизод с главой государства.

На тему Премьера на Netflix: Зеленский появится на шоу Леттермана, недавно приезжавшего в Украину

Тизер шоу Леттермана с Зеленским

7 декабря Netflix опубликовал тизер нового эпизода шоу "Мой следующий гость не нуждается в представлении". Премьера выпуска с Владимиром Зеленским состоится 12 декабря.

"Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Зеленским: смотрите тизер онлайн

Напомним, Дэвид Леттерман приезжал в Украину в конце октября. Этот визит был специально для того, чтобы взять интервью у Владимира Зеленского. Съемки разговора прошли в киевской подземке. Тогда Netflix сообщал, что запланирован специальный эпизод популярного шоу, который будет показан в конце 2022 года.

Украинские комики Антон Тимошенко, Сергей Липко и Вадим Кириленко встретились с Леттерманом в заведении у "Золотых ворот".