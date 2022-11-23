По просьбе Минкульта: Netflix удалил твит, в котором спутал Киевскую Русь и Россию

Александр Ткаченко отреагировал на ситуацию, сложившуюся из Netflix. Министр культуры написал в телеграм, что авторы проекта "Викинги: Вальхалла" удалили скандальный твит, в котором назвали Ярослава Мудрого "правителем России", по просьбе Минкульта.

Министр культуры также отметил, что у нас еще много работы в образовании Запада о нашей истории. Но Ткаченко надеется, что Netflix спутал нашу Русь с Россией случайно и непреднамеренно.

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Netflix удалил твит о Ярославе Мудром как "правителе России" по просьбе Минкульта

"Относительно ситуации, которая сложилась с Netflix, есть два вывода, – отметил Ткаченко. – Есть еще много работы в образовании международной аудитории о нашей истории. Тесные контакты с партнерами помогают разрешить ситуацию почти мгновенно. Информация исправлена по нашему запросу. Спасибо Netflix, отдельно региональному директору Алексу Лонгу".

Что там в самом сериале – еще выясняем. Но надеюсь, что в дальнейшем таких ситуаций будет все меньше,

– дополнил он.

Что этому предшествовало

Netflix представил дату премьеры 2 сезона "Викингов: Вальхалла", а вместе с ней – новых героев. Однако украинцы заметили на официальных аккаунтах сериала, что новые персонажи не соответствуют действительности. Больше украинцев разгневал твит, в котором отмечено, что киевский князь из династии Рюриковичей Ярослав Мудрый является "королем" и "правителем Северной России". "Король Ярослав Мудрый, воинственный правитель Северной России, дядя Олафа и Гаральда", – говорится в сообщении. Сразу же под ним опубликовали сообщение, в котором авторы сериала представляют другую героиню – Елену – дочь российского дворянина.

Неравнодушные зрители начали много комментировать: "До 16 века России вообще не существовало, а была Московия", "Россия ведет войну за свое "право" на Украину, потому что считает, что Русь была Россией, являющейся исторической российской пропагандой и ложью. Netflix работает на пропаганду". Больше комментариев можно почитать здесь.



Netflix назвал Ярослава Мудрого "королем России" / Скриншот твита Виталия Гордиенко

Что известно о сериале "Викинги: Вальхалла"

Действие второго сезона начинается после падения Каттегата, стратегической области между Швецией и Данией, которая была домом и оплотом викингов. Падение Каттегата изменило будущее и судьбу викингов, поскольку они внезапно оказались в путешествиях по Скандинавии. Он расскажет о путешествии викингов, которые отправляются за пределы своих знакомых фьордов, чтобы испытать свою храбрость и изменить будущее.

Напомним, 2 сезон "Викингов: Вальхалла" выйдет 12 января 2023 года на Netflix.