Міністр культури також зазначив, що ми маємо ще багато роботи в освіченні Заходу про нашу історію. Але Ткаченко сподівається, що Netflix сплутав нашу Русь із Росією випадково та неумисно.

До теми Зрозумів помилку: Netflix видалив твіт, в якому назвав князя Ярослава Мудрого "правителем Росії"

Netflix видалив твіт про Ярослава Мудрого як "правителя Росії" на прохання Мінкульту

"Щодо ситуації, що склалась з Netflix, є два висновки, – зазначив Ткаченко. – Маємо ще багато роботи в освіченні міжнародної аудиторії про нашу історію. Тісні контакти з партнерами допомагають вирішити ситуації майже миттєво. Інформацію виправлено на наш запит. Дякую Netflix, окремо регіональному директору Алексу Лонгу".

Що там в самому серіалі – ще з’ясовуємо. Але сподіваюсь, що надалі таких ситуацій буде все менше,

– доповнив він.

Що цьому передувало

Netflix презентував дату прем’єри 2 сезону "Вікінгів: Вальгалла", а разом із нею – нових героїв. Проте українці помітили на офіційних акаунтах серіалу, що нові персонажі – не відповідають дійсності. Найбільше українців розгнівав твіт, в якому зазначено, що київський князь із династії Рюриковичів Ярослав Мудрий є "королем" та "правителем Північної Росії". "Король Ярослав Мудрий, войовничий правитель Північної Росії, дядько Олафа і Гаральда", – йдеться у дописі. Одразу ж під ним опублікували допис, в якому автори серіалу презентують іншу героїню – Олену – доньку російського дворянина.

Небайдужі глядачі почали багато коментувати: "До 16 століття Росії взагалі не існувало, а була Московія", "Росія веде війну за своє "право" на Україну, бо вважає, що Русь була Росією, що є історичною російською пропагандою та брехнею. Netflix працює на пропаганду". Більше коментарів можна почитати тут.



Netflix назвав Ярослава Мудрого "королем Росії" / Скриншот твіту Віталія Гордієнка

Що відомо про серіал "Вікінги: Вальгалла"

Дія другого сезону починається невдовзі після падіння Каттегата, стратегічної області між Швецією та Данією, яка була домом та оплотом вікінгів. Падіння Каттегата змінило майбутнє і долю вікінгів, оскільки вони раптово опинилися в мандрах у Скандинавії. Він розповість про подорож вікінгів, які вирушають за межі своїх знайомих фіордів, щоб випробувати свою хоробрість та змінити майбутнє.

Нагадаємо, 2 сезон "Вікінгів: Вальгалла" вийде 12 січня 2023 року на Netflix.