А фаворитом среди фильмов стала лента "Чистая игра". Какие еще фильмы и сериалы попали в рейтинг – узнайте дальше.

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Самые популярные сериалы на Netflix

Уже вторую неделю лидером по просмотрам является 3 сезон "Люпена", премьера которого прошла 5 октября. В продолжении любимого сериала Ассан решается полностью отойти от дел. Однако перед завершением своей карьеры он хочет воплотить одну безумную идею – похитить драгоценное украшение "Черная жемчужина".

"Люпен" 3 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

Больше сериалов в рейтинге:

"Падение дома Ашеров", 1 сезон;

"Люпен", 1 сезон;

"Бекхэм", минисериал;

"Люпен", 2 сезон;

"Сексуальное образование", 4 сезон;

"Все и сейчас", 1 сезон;

"Любое дитя", минисериал;

"Сексуальное образование", 3 сезон;

ONE PIECE, 1 сезон.



Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix

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Какие фильмы смотрят на Netflix чаще всего

Самым популярным фильмом среди украинцев стал триллер 18+ "Чистая игра". По сюжету, пара оказывается на грани разрыва отношений после неожиданного повышения в безжалостном гедж-фонде. Однако под угрозой оказываются не только недавние помолвки.

"Чистая игра": смотрите онлайн трейлер фильма

Больше фильмов в рейтинге:

"Рептилии", 2023 год;

"Двойник", 2019 год;

"Знахарь", 2023 год;

"Бесконечность", 2021 год;

"Секреты домашних животных", 2016;

"Лучшие выходные", 2021 год;

Mean Girls, 2004 год;

"Щенячий патруль в кино", 2021 год;

"Дети шпионов: Армагеддон", 2023 год.



Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix