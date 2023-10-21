А фаворитом среди фильмов стала лента "Чистая игра". Какие еще фильмы и сериалы попали в рейтинг – узнайте дальше.
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Самые популярные сериалы на Netflix
Уже вторую неделю лидером по просмотрам является 3 сезон "Люпена", премьера которого прошла 5 октября. В продолжении любимого сериала Ассан решается полностью отойти от дел. Однако перед завершением своей карьеры он хочет воплотить одну безумную идею – похитить драгоценное украшение "Черная жемчужина".
"Люпен" 3 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала
Больше сериалов в рейтинге:
- "Падение дома Ашеров", 1 сезон;
- "Люпен", 1 сезон;
- "Бекхэм", минисериал;
- "Люпен", 2 сезон;
- "Сексуальное образование", 4 сезон;
- "Все и сейчас", 1 сезон;
- "Любое дитя", минисериал;
- "Сексуальное образование", 3 сезон;
- ONE PIECE, 1 сезон.
Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix
Какие фильмы смотрят на Netflix чаще всего
Самым популярным фильмом среди украинцев стал триллер 18+ "Чистая игра". По сюжету, пара оказывается на грани разрыва отношений после неожиданного повышения в безжалостном гедж-фонде. Однако под угрозой оказываются не только недавние помолвки.
"Чистая игра": смотрите онлайн трейлер фильма
Больше фильмов в рейтинге:
- "Рептилии", 2023 год;
- "Двойник", 2019 год;
- "Знахарь", 2023 год;
- "Бесконечность", 2021 год;
- "Секреты домашних животных", 2016;
- "Лучшие выходные", 2021 год;
- Mean Girls, 2004 год;
- "Щенячий патруль в кино", 2021 год;
- "Дети шпионов: Армагеддон", 2023 год.
Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix