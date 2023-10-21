А фаворитом серед фільмів стала стрічка "Чиста гра". Які ще фільми та серіали потрапили до рейтингу – дізнавайтеся далі.
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Найпопулярніші серіали на Netflix
Вже другий тиждень поспіль лідером за переглядами є 3 сезон "Люпену", прем'єра якого відбулася 5 жовтня. У продовженні улюбленого серіалу Ассан наважується повністю відійти від справ. Однак перед завершенням своєї кар'єри він хоче втілити одну божевільну ідею – викрасти дорогоцінну прикрасу "Чорна перлина".
"Люпен" 3 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу
Більше серіалів у рейтингу:
- "Падіння дому Ашерів", 1 сезон;
- "Люпен", 1 сезон;
- "Бекхем", мінісеріал;
- "Люпен", 2 сезон;
- "Сексуальна освіта", 4 сезон;
- "Усе й зараз", 1 сезон;
- "Любе дитя", мінісеріал;
- "Сексуальна освіта", 3 сезон;
- ONE PIECE, 1 сезон.
Найпопулярніші серіали на Netflix / Фото Netflix
Які фільми дивляться на Netflix найчастіше
Найпопулярнішим фільмом серед українців став трилер 18+ "Чиста гра". За сюжетом, пара опиняється на межі розриву стосунків після неочікуваного підвищення в безжальному гедж-фонді. Однак під загрозою опиняються не лише нещодавні заручини.
"Чиста гра": дивіться онлайн трейлер фільму
Більше фільмів у рейтингу:
- "Плазуни", 2023 рік;
- "Двійник", 2019 рік;
- "Знахар", 2023 рік;
- "Нескінченність", 2021 рік;
- "Секрети домашніх тварин", 2016 рік;
- "Найкращі вихідні", 2021 рік;
- Mean Girls, 2004 рік;
- "Щенячий патруль у кіно", 2021 рік;
- "Діти шпигунів: Армагедон", 2023 рік.
Найпопулярніші фільми на Netflix / Фото Netflix