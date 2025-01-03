Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Netflix. По словам представителей стриминговой платформы, шоу "С любовью, Меган" станет прекрасной возможностью для зрителей увидеть герцогиню в новом амплуа.

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Меган Маркл сыграла в сериале "С любовью, Меган": что известно

Премьера нового сериала на Netflix состоится 15 января, и этот проект уже вызывает большой интерес среди зрителей.

В ленте Меган поделится своими личными советами и идеями, в частности на тему стиля жизни, подчеркивая важность творческого подхода вместо стремления к идеалу. Она призывает зрителей искать красоту в повседневных вещах, даже в самых неожиданных моментах, и показывает, как легко можно создать замечательные результаты с помощью простых и доступных средств.

Меган и ее гости погружаются в различные задачи – от работы на кухне и в саду до других творческих процессов. Она приглашает зрителей вместе с ней выполнять эти действия, вместе с ближайшими друзьями и членами семьи.

Я так рада поделиться этим с вами! Надеюсь, вам понравится шоу так же, как мне понравилось его снимать. Желаю вам всем фантастического Нового года! Спасибо нашей замечательной команде и команде Netflix. Бесконечно благодарна за поддержку и веселье!

– написала герцогиня Сассекская.

"С любовью, Меган": смотрите онлайн трейлер фильма

Сериал состоит из 8 серий, каждая из которых длится 33 минуты, что делает его идеальным для просмотра за короткое время. Одним из самых интересных аспектов шоу является участие в нем близких друзей Меган. Среди них – ее визажист Дэниел Мартин, фотограф Дельфина Блакер, а также принц Гарри, который присоединяется к некоторым эпизодам.