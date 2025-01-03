Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Netflix. За словами представників стримінгової платформи, шоу "З любов'ю, Меган" стане чудовою можливістю для глядачів побачити герцогиню в новому амплуа.

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Меган Маркл зіграла у серіалі "З любов'ю, Меган": що відомо

Прем'єра нового серіалу на Netflix відбудеться 15 січня, і цей проєкт вже викликає великий інтерес серед глядачів.

У стрічці Меган поділиться своїми особистими порадами та ідеями, зокрема на тему стилю життя, підкреслюючи важливість творчого підходу замість прагнення до ідеалу. Вона закликає глядачів шукати красу у повсякденних речах, навіть у найнесподіваніших моментах, і показує, як легко можна створити чудові результати за допомогою простих та доступних засобів.

Меган та її гості занурюються у різноманітні завдання – від роботи на кухні та в саду до інших творчих процесів. Вона запрошує глядачів разом з нею виконувати ці дії, разом з найближчими друзями та членами сім'ї.

Я така рада поділитися цим з вами! Сподіваюся, вам сподобається шоу так само, як мені сподобалося його знімати. Бажаю вам усім фантастичного Нового року! Дякую нашій чудовій команді та команді Netflix. Безмежно вдячна за підтримку і веселощі!

– написала герцогиня Сассекська.

"З любов'ю, Меган": дивіться онлайн трейлер фільму

Серіал складається з 8 серій, кожна з яких триває 33 хвилини, що робить його ідеальним для перегляду за короткий час. Одним із найцікавіших аспектів шоу є участь у ньому близьких друзів Меган. Серед них – її візажист Деніел Мартін, фотограф Дельфіна Блакер, а також принц Гаррі, який долучається до деяких епізодів.