Первый сезон сериала "Никто этого не хочет" рассказывает об отношениях раскованной подкастерки Джоанны и раввина Ноа, между которыми вспыхивает искра во время внезапной встречи. Это люди из кардинально разных миров, поэтому на пути пары возникает немало трудностей. Во втором сезоне их история продолжит набирать обороты, пишет 24 Канал со ссылкой на Screen Rant.

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Что надо знать о предстоящем 2 сезоне

Этап производства сериалов занимает достаточно много времени. Однако звезда "Никто этого не хочет" Адам Броуди рассказал, что его возвращение должно быть не таким длительным.

Надеюсь, все будет не так плохо. Мы снимаем в феврале, и надеемся, что они выпустят его до сентября следующего года,

– говорил Адам Броуди.

Очевидно, Netflix не хочет слишком долго держать поклонников в ожидании. Однако значительные задержки с сериалом "Венздей" или "Очень странные дела" свидетельствуют о том, что на все это может уйти немного больше времени, чем предполагают актеры.

Продолжение официально подтвердили

Netflix официально подтвердил продолжение "Никто этого не хочет" всего через несколько недель после того, как на платформе вышел первый сезон. Учитывая его популярность и высокие оценки от критиков, это решение было очевидным.

"Никто этого не хочет" 1 сезон: смотрите трейлер онлайн

Актерский состав 2 сезона

Каст сериала "Никто этого не хочет" – это одна из важнейших частей. Особенно когда речь идет о химии между главными героями, которых воплотили Кристен Белл и Адам Броуди. Поэтому они, очевидно, продолжат съемки в шоу.



Джоанна и Ноа / Кадр из сериала

К своим ролям также вернутся Джастин Люпе, Тимоти Симонс, Джеки Тон, Эмили Арлук и другие.

Что будет ждать главных героев

1 сезон завершился с небольшой интригой. Отношения Джоанны и Ноа все-таки остались на зыбкой почве без четкого понимания, что будет дальше. У пары осталось много вопросов, которые нужно будет решить во 2 сезоне.

В частности, камнем преткновения в паре останется решение Джоанны не принимать иудаизм. Хотя она может изменить свое решение.

К тому же остаются другие проблемы, которые могут разлучить пару, например ложь обеих семей. Как паре удастся пройти несмотря на все невзгоды вместе – это и станет главной темой 2 сезона сериала "Никто этого не хочет".