На Netflix вышел еще один украинский фильм, который стоит вашего просмотра

На стриминговой платформе Netflix выходит еще один украинский фильм. "Другой Франко" – это полнометражный дебют режиссера Игоря Висневского. Сначала лента должна была выйти в прокат еще в 2020 году, но в силу различных обстоятельств, в частности пандемии COVID-19, ее премьера была отложена.

На больших экранах "Другой Франко" появился 8 февраля 2024 года. А теперь фильм сможет привлечь внимание не только украинской, но и международной аудитории благодаря его показу на платформе Netflix.

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На Netflix вышел фильм "Другой Франко"

Петр Франко, один из основателей организации "Пласт", был выдающейся личностью с многогранной деятельностью. Он активно занимался общественной работой, служил в авиации, проводил научные исследования и работал депутатом Верховного Совета УССР. Его жизнь была полна значимых достижений, но также омрачена трагическими событиями.

Один из самых темных периодов в его жизни наступил, когда советская власть начала репрессии против него. Петр Франко был депортирован в Сибирь, что стало переломным моментом в его жизни. Во время этого тяжелого путешествия в отдаленный край он погиб при загадочных обстоятельствах, что оставило много вопросов и породило множество тайн.

"Другой Франко": смотрите онлайн трейлер фильма

Новый фильм посвященный жизни и смерти Петра Франко имеет целью раскрыть эти загадки. Он стремится осветить неизвестные страницы его жизни, показать сложный путь, который он прошел, и рассказать о его вкладе в историю Украины. Этот фильм станет важным шагом в изучении и сохранении памяти о выдающейся фигуре, которая оставила значительный след во многих сферах общественной жизни.

Какие еще украинские фильмы можно посмотреть на Netflix

"20 дней в Мариуполе"

"Уроки толерантности"

"Довбуш"

"Памфир"

"Поводырь" и другие.

Выбирайте ленту и смотрите украинское на стриминговой платформе Netflix.