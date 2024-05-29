На великих екранах "Інший Франко" з'явився 8 лютого 2024 року. А тепер фільм зможе привернути увагу не лише української, але й міжнародної аудиторії завдяки його показу на платформі Netflix.

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На Netflix вийшов фільм "Інший Франко"

Петро Франко, один із засновників організації "Пласт", був видатною особистістю з багатогранною діяльністю. Він активно займався громадською роботою, служив в авіації, проводив наукові дослідження і працював депутатом Верховної Ради УРСР. Його життя було сповнене значущих досягнень, але також затьмарене трагічними подіями.

Один із найтемніших періодів у його житті настав, коли радянська влада розпочала репресії проти нього. Петро Франко був депортований до Сибіру, що стало переломним моментом у його житті. Під час цієї важкої подорожі до віддаленого краю він загинув за загадкових обставин, що залишило багато питань і породило безліч таємниць.

"Інший Франко": дивіться онлайн трейлер фільму

Новий фільм присвячений життю та смерті Петра Франка має на меті розкрити ці загадки. Він прагне висвітлити невідомі сторінки його життя, показати складний шлях, який він пройшов, і розповісти про його внесок в історію України. Цей фільм стане важливим кроком у вивченні та збереженні пам’яті про видатну постать, яка залишила значний слід у багатьох сферах суспільного життя.

Які ще українські фільми можна подивитись на Netflix

"20 днів у Маріуполі"

"Уроки толерантності"

"Довбуш"

"Памфір"

"Поводир" та інші.

Обирайте стрічку та дивіться українське на стримінговій платформі Netflix.