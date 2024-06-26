Сможет растрогать каждого: на Netflix вышел чувственный фильм "Солнце мое" с высоким рейтингом

На Netflix теперь можно посмотреть фильм "Солнце мое", получивший несколько наград и имеющий высокий рейтинг. По мнению кинокритиков, он стоит просмотра.

Британско-американская драма вышла в 2022 году. Презентация состоялась на Каннском кинофестивале, пишет Кино 24.

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О чем фильм "Солнце мое", который вышел на Netflix

Режиссером и сценаристом фильма "Солнце мое" стала Шарлотта Уэллс, которая воплотила в ленте собственную историю. Женщина хотела углубиться в непростой период, что случается в отношениях между отцом и дочерью.

Лента начинается с того, как 31-летняя Софи просматривает видеозапись с отпуска, которую провела с отцом. Она 20 лет назад отдыхала с папой в Турции после того, как он переехал в другой город и перестал поддерживать контакт с дочерью.

Ужасный отель и шумный курортный городок не мешают Софи воспринимать отдых как удивительное приключение. Но у ее папы проблемы с деньгами, тогда как у нее самой начинается непростой путь взросления. Вспоминая это время, взрослая Софи начинает понимать своего отца.

"Солнце мое": смотрите трейлер онлайн

Эта лента касается сердца каждого зрителя, ведь заставляет переосмыслить и взглянуть по-новому на собственные отношения с родными людьми.

Съемки проходили в Турции. В главных ролях: Пол Мескаль, Фрэнки Корио, Селия Роулсон-Холл, Бруклин Тулсон, Салли Месшем, Гарри Пердиос.

Фильм "Солнце мое" одержал победы на Каннском кинофестивале 2022 года, BAFTA 2023 и Gotham Awards 2022. Кинокритики положительно отзываются о фильме и называют его чувственным и трогательным.